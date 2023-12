Los Dallas Cowboys sobreviven a una polémica final y logran una ajustada victoria sobre los Detroit Lions

El segundo intento de los Lions fue desbaratado por un fuera de juego de Micah Parsons, el tercero no tuvo éxito, y los Dallas Cowboys sobrevivieron a la polémica final para llevarse una ajustada victoria por 20-19.

Detroit perdía 20-13 a menos de dos minutos del final, pero Jared Goff y la ofensiva de los Lions marcharon campo abajo, culminando con un touchdown de Amon Ra-St. Brown de 11 yardas.

"Llegamos allí, conseguimos el touchdown y la conversión de dos puntos y sí, es una mierda", dijo Goff a los periodistas, según NFL.com. "Es desafortunado, hombre. No sé si he tenido esta sensación antes en la que sientes que ganaste pero no lo hiciste".

Después del partido, la controversia continuó cuando el árbitro Brad Allen dijo en un informe conjunto con Calvin Watkins del Dallas Morning News que Decker no se había reportado como receptor elegible mientras que Dan Skipper, tackle ofensivo suplente, sí lo había hecho. Decker dijo después, según NFL.com, que "hice exactamente lo que el entrenador me dijo que hiciera, fui al árbitro y le dije 'Repórtate'".

La victoria de los Cowboys les aseguró seguir invictos en casa esta temporada y amplió a 16 partidos su racha de victorias en el AT&T Stadium.

El receptor abierto de los Cowboys Ceedee Lamb tuvo un día de carrera, terminando con 13 recepciones para 227 yardas y un touchdown, estableciendo un nuevo récord de la franquicia en una sola temporada, tanto en recepciones como en yardas de recepción.

Su partido de récord fue coronado por un electrizante touchdown de 92 yardas cuando el quarterback Dak Prescott evadió un sack en su propia endzone antes de lanzarlo campo abajo para Lamb, que superó a la defensa y corrió desde más de 50 yardas.

"Realmente no sé por dónde empezar", dijo Lamb después del partido, según ESPN. "Un saludo a la defensa por sacarnos del apuro. Os dije que disfrutaría más si ganábamos, y lo hicimos".

Ambos equipos ya han asegurado sus puestos en los playoffs y los Lions han conseguido también su primer título de división en 30 años, mientras que los Cowboys aún pueden ganar la división Este de la NFC si los Philadelphia Eagles pierden al menos una vez en sus dos últimos partidos.

Los Lions terminan su temporada regular contra los Minnesota Vikings en la semana 18, mientras que los Cowboys se enfrentan a los Washington Commanders.

