Los Dallas Cowboys se convierten en la primera franquicia deportiva en valer más de 10 mil millones de dólares, por Sportico

Los Cowboys, propiedad de Jerry Jones, fueron valorados en $10.32 mil millones, muy por encima del valor de cualquier otro equipo de la liga y un aumento de más de mil millones de dólares con respecto a la última estimación de $9.2 mil millones en febrero.

Jones, de 81 años, compró ‘el Equipo de América’ en 1989 por una estimación de $140 millones (alrededor de $355 millones en 2024) y ha transformado la organización en una potencia financiera. Además de ser el gerente general del equipo, supervisó el éxito inicial y ayudó a crear uno de los equipos más dominantes de la década de 1990, ganando el Super Bowl en las temporadas de 1992, 1993 y 1995.

Sin embargo, los Cowboys han luchado para replicar esa magia en años recientes y solo han logrado cinco victorias en playoffs en los 28 años desde que levantaron por última vez el Trofeo Lombardi. Recientemente, Dallas sufrió una humillante derrota en la ronda de comodines contra los Green Bay Packers en los playoffs de 2023, a pesar de haber terminado como el segundo mejor equipo de la NFC y contar con Dak Prescott, subcampeón del premio MVP, en su plantilla.

Le siguió un tranquilo receso en cuanto a actividad, a pesar de que Jones afirmara que él y el equipo estaban “comprometidos” con la campaña de 2024. A pesar de todo, los Cowboys siguen siendo immensamente populares y generaron una estimación de $1.2 mil millones en ingresos en 2023, un 50% más que el segundo equipo mejor clasificado de la NFL, los Angeles Rams, según Sportico.

Los Rams tienen un valor de $7.79 mil millones y superaron a los New York Giants para tomar el segundo lugar, pero no están en la misma liga que Dallas. Los New England Patriots siguen en el cuarto lugar de la lista, a pesar de las dificultades en el campo y la partida de Bill Belichick, con un valor de $7.31 mil millones, mientras que los San Francisco 49ers completan el top 5 con un valor de $6.86 mil millones.

Los Tampa Bay Buccaneers son los que más han subido en el ranking del año pasado, pasando del puesto 28 al 16 con un valor de $5.5 mil millones, lo que representa un aumento del 33%. Los Los Angeles Chargers son los que más han bajado, cayendo cuatro puestos al 22.

Según la investigación de Sportico, el valor promedio de un equipo de la NFL es de $5.93 mil millones, lo que representa un aumento del 15.4% con respecto al año pasado, lo que convierte a la liga en la más exitosa financieramente en cualquier deporte en términos de valor de los equipos.

Con un valor estimado de $4.71 mil millones, los Cincinnati Bengals son el equipo de la liga con menor valor, solo 15 franquicias no de la NFL en la lista de Sportico de febrero de los 100 equipos deportivos más valiosos tenían un valor que superaba la última estimación de los Bengals.

A pesar de las recientes dificultades en el campo, los Dallas Cowboys siguen destacando financieramente, generando una estimación de $1.2 mil millones en ingresos en 2023, en gran medida gracias a su popularidad en el mundo del deporte.

