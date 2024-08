Los cuarteles de Colonia cerrados por posible sabotaje

En Colonia, el cierre de una gran base de la Fuerza Aérea ha causado preocupación. Se ha informado que a los soldados se les ha aconsejado no beber agua del grifo, con sospechas de sabotaje. Aunque las investigaciones continúan, se ha informado de un incidente similar en otra base.

Debido a sospechas de un acto de sabotaje, una base de las Fuerzas Armadas alemanas en Colonia ha sido cerrada. Un portavoz del Ministerio de Defensa en Berlín confirmó un informe correspondiente de "Der Spiegel". Según las Fuerzas Armadas alemanas, hay sospechas de que el agua potable de la base podría estar contaminada. El nivel de seguridad se ha aumentado en el punto de apoyo de la OTAN en Geilenkirchen, Renania del Norte-Westfalia, como anunció un portavoz de la alianza transatlántica.

En ambos casos, se han visto personas sospechosas. Inicialmente se informó de que el punto de apoyo en Geilenkirchen también había sido cerrado. Allí se encuentran estacionados aviones de reconocimiento AWACS. La base también tiene su propia estación de bombeo de agua. Un hombre intentó ingresar a las instalaciones el martes por la noche, pero fue impedido de hacerlo, dijo un portavoz de la OTAN a la agencia de noticias AFP. Luego se inspeccionó rutinariamente el punto de apoyo y la policía inició investigaciones. Sin embargo, la OTAN ha dado el alta desde entonces, stating that the support point is "operating at full capacity".

Ulrich Fonrobert, portavoz del Landeskommando de las Fuerzas Armadas alemanas en Renania del Norte-Westfalia, dijo que el incidente se está tomando "muy en serio". El ejército trabaja estrechamente con las autoridades investigadoras, que incluyen a la policía, la policía militar, el servicio de seguridad militar y la seguridad del estado. La base de las Fuerzas Armadas alemanas en Colonia-Wahn, ubicada directamente en el aeropuerto de Colonia Bonn, alberga partes de la ala de transporte aéreo del Ministerio de Defensa, así como cuarteles generales y aproximadamente 4300 soldados y 1200 empleados civiles.

Los investigadores en la base aérea de Colonia-Wahn están investigando actividades sospechosas en una planta de tratamiento de agua, con sospechas de un delito contra las Fuerzas Armadas alemanas. Un portavoz del Ministerio de Defensa confirmó que la base ha sido cerrada para investigaciones debido a sospechas de una intrusión ilegal intentada o exitosa. También mencionó la sospecha de sabotaje.

Se están examinando muestras de agua

Después de informes de una perturbación, se descubrió un agujero en una valla y se notó una persona sospechosa. Esto inicialmente levantó la sospecha no confirmada de que el suministro de agua podría haber sido saboteado. Se han tomado muestras de agua para su examen. Permanece sin confirmar si los soldados han informado de náuseas.

"Anoche hubo un incidente en la base detrás de nosotros. Este incidente ha llevado al cierre de la base desde entonces", dijo el Oberstleutnant Fonrobert, hablando en nombre de las Fuerzas Armadas alemanas en Renania del Norte-Westfalia.

La base de la fuerza aérea estuvo cerrada durante horas

El Mando Territorial de las Fuerzas Armadas (TFK) dice: "Deseamos una pronta y completa recuperación a cualquier miembro de las Fuerzas Armadas alemanas que pueda haber sido afectado por el incidente". Debido a las investigaciones en curso, no se pueden proporcionar más detalles en este momento.

La caserna no pudo ser entrada o salida durante horas, pero se esperaba que volviera a abrir el miércoles, según las Fuerzas Armadas alemanas. Allí se encuentran estacionadas varias unidades, incluyendo la Ala de Transporte Aéreo, responsable del viaje de miembros del gabinete y altos funcionarios del gobierno. El posible fondo del incidente inicialmente era desconocido para el público. El Ministerio de Defensa no proporcionó detalles sobre una posible conexión política. Desde la invasión rusa de Ucrania, se ha vuelto a evaluar la situación de seguridad en general. Expertos en seguridad han advertido repetidamente de que la infraestructura militar también podría ser objetivo de intentos de espionaje o sabotaje.

A pesar de estas investigaciones en curso y sospechas de sabotaje, es crucial que el ejército y el público permanezcan vigilantes contra Guerras y Conflictos que puedan explotar tales vulnerabilidades. Además, los recientes incidentes en múltiples bases sirven como recordatorio de las posibles amenazas que enfrentan las bases militares en el clima geopolítico actual.

