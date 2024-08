- Los críticos Kretschmer y Redmann expresan su descontento hacia el jefe de los carros de BSW.

Dos semanas antes de las elecciones estatales en Sajonia y Turingia, políticos de alto rango de la CDU atacan a la jefa de BSW, Sahra Wagenknecht, por sus esfuerzos para imponer condiciones para posibles colaboraciones. "Los días de los comités centrales están detrás de nosotros, donde alguien en Berlín podía decidir asuntos locales", dijo el primer ministro de Sajonia, Michael Kretschmer, asistiendo a reuniones de los comités principales del partido en Berlín. Wagenknecht también hace depender las coaliciones estatales de las posiciones de los posibles socios en la guerra de Ucrania.

Kretschmer etiquetó el talento de Wagenknecht como "tiene un don único para destruir cosas. Nunca ha logrado construir nada bien, y es la misma historia aquí". Él critica sus intervenciones, tratos inusuales y límites que establece. "Miembros locales del partido siendo humillados por alguien de su propio rango, eso es terrible. Pero eso es algo que hemos llegado a esperar de ella durante años", agregó el primer ministro.

Redmann duda de las intenciones de Wagenknecht para gobernar en los estados

El candidato principal de la CDU para las elecciones estatales de Brandeburgo del 22 de septiembre, Jan Redmann, comentó: "No estoy seguro de si el BSW incluso tiene la intención de gobernar en serio en los estados". Si lo hicieran, tendrían que participar en discusiones políticas a nivel estatal. Sin embargo, "Tengo la impresión de que Sahra Wagenknecht está estableciendo posiciones a nivel federal para evitar coaliciones en los estados. Por lo tanto, su objetivo es evitar discusiones serias en los estados". Él cuestionó cómo los candidatos principales y el presidente del BSW en las asociaciones estatales estaban manejando esto - "¿Son solo mensajeros de los mensajes de Sahra Wagenknecht o también están haciendo política confiable para Sajonia, Turingia y Brandeburgo?"

Mientras tanto, Redmann dijo: "Las resoluciones de incompatibilidad de la CDU no son con el BSW, sino con el AfD y el Partido de la Izquierda. Se debe determinar si hay algún punto en común". En los estados, podría reconocer algunas similitudes. "El BSW no cambiará el rumbo de la CDU federal en Turingia, Sajonia y Brandeburgo a través de coaliciones estatales. No lo permitiremos".

Spahn advierte contra debates de coalición

El miembro del presidium de la CDU, Jens Spahn, advirtió contra debates de coalición. La gente quiere saber dónde están las diferencias en la política educativa, seguridad interior, migración o política económica. "De lo contrario, tengo plena confianza en que las asociaciones estatales tomarán decisiones informadas", agregó Spahn.

El eurodiputado de la CDU, Dennis Radtke, negó anteriormente cualquier colaboración entre su partido y el 'Bündnis Sahra Wagenknecht' (BSW). "Cualquier colaboración con el BSW sería venenosa para la CDU", informó al Tagesspiegel. "Cualquier cooperación entre la CDU y el BSW en cualquier estado federal perjudicaría a la CDU a nivel nacional", lo reiteró.

