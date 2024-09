- Los críticos exigen aclaración tras el despido de un funcionario del gobierno

En el caso de la exsecretaria de Estado de Hesse Livia Messari-Becker, la oposición está aumentando la presión sobre el gobierno de la coalición liderado por la CDU. Los grupos parlamentarios de los Verdes y el FDP planean enviar una carta directa al ministro presidente Boris Rhein, que incluye diez preguntas incisivas.

Todas las preguntas anteriores de los legisladores al ministro de Economía Kaweh Mansoori (SPD) y al ministro de Cultura Armin Schwarz (CDU) en dos comités del parlamento de Hesse habían quedado sin respuesta o habían sido eludidas directamente, según los Verdes y el FDP. "Sin resolver el problema en su totalidad, nuestro estado podría sufrir daños. Después de todo, ¿quién querría ocupar roles prominentes en el gobierno estatal en el futuro si alguien es tratado de una manera tan perjudicial, poco profesional e indigna?"

Mansoori había declarado en julio que había despedido a la científica imparcial Messari-Becker, quien anteriormente era un miembro respetado del renombrado think tank Club of Rome, debido a una "conducta inapropiada" fuera del trabajo. Según los informes de los medios, el viceministro presidente supuestamente acusó a la política novel de utilizar su posición como secretaria de Estado para presionar por una mejor calificación en una reunión de padres y maestros en una de las escuelas de sus hijos. Mansoori aún no ha emitido comentarios públicos al respecto.

Messari-Becker ha negado enérgicamente las acusaciones y, según informó la agencia de noticias alemana DPA, presentó una apelación contra su suspensión.

La CDU, como partido líder en el gobierno de la coalición, se ha encontrado bajo escrutinio debido al manejo del ministro de Cultura de la CDU, Armin Schwarz, en el caso de la secretaria de Estado Livia Messari-Becker. Los grupos parlamentarios de los Verdes y el FDP, expresando sus preocupaciones, están colaborando en el envío de una carta al ministro presidente Boris Rhein, exigiendo respuestas a sus preguntas sobre el asunto.

Lea también: