- Los críticos del campo progresista expresan dudas de sí mismos tras su decisión de retirarse.

Los Copresidentes de La Izquierda, Janine Wissler y Martin Schirdewan, se han dado una buena tunda después de anunciar sus renuncias. Reconocieron que a veces, interactuar con rivales políticos y con la situación actual simplemente no era suficiente, según Wissler en una conferencia de prensa en Berlín.

Wissler mencionó la escisión de la Alianza para el Progreso y la Justicia (BSW) liderada por Sahra Wagenknecht como un factor importante. "Porque invertimos muchísimos recursos, energía y tiempo en esta disputa", explicó. Pensaba que la escisión era necesaria y podría haber sido iniciada antes.

La mujer de 43 años destacó que los conflictos internos en el partido han sido un problema significativo recientemente. La crítica de los miembros del partido, que afirmaba que La Izquierda ya no abogaba por los temas sociales, había dejado una "impresión desastrosa". "Si afirmamos ser el partido de la unidad, también debemos practicar la unidad en nuestras filas", declaró Wissler.

El Copresidente Schirdewan también instó a que los conflictos internos del partido no se aireen en público en el futuro. A pesar de la escisión de BSW, este problema persiste. "Siempre hay algún ruido incómodo de fondo", dijo Schirdewan.

Temporización de la Salida

El domingo, los dos copresidentes anunciaron que no buscarían la reelección en el próximo congreso del partido en octubre. La Izquierda recibió solo el 2,7% de los votos en las elecciones europeas de junio, aumentando la presión sobre la dirección del partido. Sin embargo, Schirdewan mantuvo que su partida fue una decisión autodeterminada. "No me sentí presionado", dijo.

Los copresidentes salientes explicaron su decisión de retirarse dos semanas antes de las elecciones estatales del este. Las elecciones en Sajonia y Turingia serán seguidas por las elecciones estatales de Brandeburgo solo tres semanas después, explicó Wissler. También querían dar a los posibles sucesores suficiente tiempo para prepararse. Wissler atribuyó su retraso en anunciar su partida a la disputa presupuestaria en la coalición semáforo y la posibilidad de nuevas elecciones.

Después de dimitir de la dirección del partido, Schirdewan planea concentrarse en su papel de líder del grupo parlamentario de La Izquierda en el Parlamento Europeo. Wissler tiene la intención de continuar su trabajo como diputada del Bundestag de Hesse.

