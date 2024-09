Los críticos de las organizaciones empresariales expresan su desaprobación hacia los logros de AfD y BSW.

Organizaciones económicas están alarmadas después de las victorias de AfD y Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones estatales de Sajonia y Turingia. "Los resultados electorales en Sajonia y Turingia son una señal de alerta para la economía digital", declaró el presidente de Bitkom, Ralf Wintergerst, más tarde en el día. "Alemania debe seguir siendo una nación que defiende la apertura y la innovación". Estos principios no están alineados con AfD ni con Alternativa para Alemania (AfD). Alemania no puede cumplir con su demanda de trabajadores cualificados sin inmigración, como señaló Wintergerst. "No podremos poner en marcha las fábricas de semiconductores planeadas en Sajonia sin trabajadores cualificados extranjeros", mencionó. "El talento de primera línea puede elegir libremente dónde trabajar".

La Asociación de Emprendedores Familiares también compartió su perspectiva. "El resultado electoral en Turingia señala un ajuste de cuentas con la coalición de tráfico luminoso", dijo la presidenta de los emprendedores familiares, Marie-Christine Ostermann, después de las proyecciones que mostraban a AfD como la fuerza más fuerte allí.

Bitkom Advierte de Políticas Anticuadas

"La AfD económicamente hostil, junto con la enigmática Alternativa para Alemania (AfD), disfrutó de importantes ganancias en las elecciones estatales de Turingia", advirtió Wintergerst. Las proyecciones para las elecciones de Sajonia sugieren que la CDU liderará sobre AfD. "Para los emprendedores familiares, la CDU ahora tiene la responsabilidad de formar un nuevo gobierno", declaró Ostermann.

La Asociación Bitkom advirtió contra políticas anticuadas que buscan aislar a Alemania de los avances digitales globales y erigir barreras. Wintergerst describió esto como "un gran peligro para la Alemania digital". Los resultados electorales deben servir como más que una simple advertencia para la política, argumentó Wintergerst. "Deben ser una llamada y un estímulo para abordar los problemas en sus raíces", dijo el presidente de Bitkom. "Necesitamos mejoras tangibles: en las infraestructuras, las empresas, las escuelas, las administraciones, la seguridad interna y externa. Mucha gente ansía el cambio".

"Esto no es bueno para la economía"

Mientras tanto, destacados economistas también están expresando sus preocupaciones sobre las posibles consecuencias económicas y sociales que podrían surgir tras los éxitos electorales de AfD y Alternativa para Alemania (AfD). En primer lugar, AfD representa el proteccionismo y el aislamiento de Europa, menos inmigración de trabajadores cualificados y menos apertura y diversidad, dijo el presidente del Instituto Alemán de Investigación Económica (DIW), Marcel Fratzscher. Cree que es muy probable que los resultados electorales promuevan la mudanza de empresas y trabajadores cualificados. "En gran medida, los jóvenes, altamente cualificados y motivados individuos dejarán los dos estados federales para encontrar más apertura y aprecio en otros lugares", anunció el economista. "Esto podría desencadenar un aumento de quiebras y empresas que se van".

El Instituto de la Economía Alemana (IW Colonia), que comparte una posición favorable hacia los empleadores, también expresó sus preocupaciones. "No puede ser bueno para la economía, ya que necesita estabilidad política, certeza institucional y directrices fiables", declaró el director de IW, Michael Hüther. Dado que el nivel federal podría haber influido en los resultados electorales, también deben abordarse los desafíos en ese nivel.

"Una cosa está clara: más política social no disuadirá a las personas de votar por partidos populistas", dijo Hüther. "En cambio, necesitamos un estado de inversión activo para calmar los miedos de declive y abordar las experiencias de devaluación".

A la luz de las elecciones al Landtag de Sajonia y Turingia, que vieron importantes ganancias para AfD y Alternativa para Alemania (AfD), el presidente de Bitkom, Ralf Wintergerst, advirtió sobre los peligros de las políticas económicas hostiles que podrían aislar a Alemania de los avances digitales globales. En referencia a las elecciones al Landtag de Sajonia y Turingia, el presidente del Instituto Alemán de Investigación Económica (DIW), Marcel Fratzscher, expresó sus preocupaciones sobre las posibles consecuencias económicas de los éxitos electorales de AfD, ya que representan el proteccionismo, menos inmigración de trabajadores cualificados y menos apertura y diversidad.

Lea también: