Los controles fronterizos también están influyendo en la situación en la frontera occidental.

Desde mediados de septiembre, Alemania ha intensificado los controles fronterizos en todas sus fronteras terrestres, lo que ha llevado a un aumento en el número de personas devueltas. Este impacto es evidente en las fronteras de Alemania con Francia y los países del Benelux.

Este aumento de la vigilancia fronteriza ha resultado en un aumento significativo de cruces no autorizados desde mediados de septiembre. Se registraron un total de 838 entradas no autorizadas en las fronteras con Francia, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, según la Policía Federal. La mayoría de estos casos se registraron en la frontera con Francia. Además, se encontraron 18 entradas no autorizadas entre el 16 de septiembre y el 2 de octubre en la frontera con Dinamarca.

Desde el 16 de septiembre, se han realizado controles exhaustivos en todos los cruces fronterizos de Alemania para disuadir las entradas no autorizadas. Esto incluye la adición de controles en las fronteras con Dinamarca, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo.

Los controles temporales ya se habían implementado en la frontera con Francia desde finales de julio debido a los Juegos Olímpicos. Los controles han estado en vigor durante un período más largo en las fronteras con Polonia, la República Checa, Austria y Suiza. Desde mediados de septiembre, se han rechazado a 539 personas en las fronteras occidentales y 14 en la frontera con Dinamarca.

En las fronteras occidentales, se negó la entrada a 25 individuos con prohibiciones de reingreso, mientras que en el norte se negó la entrada a tres. Desde mediados de septiembre, los oficiales de la Policía Federal han realizado 387 arrestos en todas las nueve fronteras terrestres basados en órdenes de arresto abiertas.

Según la Policía Federal, se han detectado un total de 2448 entradas no autorizadas desde la escalada de los controles fronterizos, del 16 de septiembre al 1 de octubre. Sin embargo, estos datos no especifican la proporción de estas entradas en las nuevas áreas fronterizas vigiladas.

Un tercio de todos los refugiados proceden de Ucrania

El número de refugiados en Alemania ha alcanzado un nuevo máximo. A mediados de 2024, alcanzó los 3.48 millones, según la respuesta del gobierno federal a una pregunta del grupo de la izquierda en el Bundestag. Esto representó un aumento de aproximadamente 60,000 con respecto al final de 2023. Un tercio de todos los refugiados, o 1.18 millones, eran de Ucrania. Su número aumentó en alrededor de 45,000 desde el final de 2023.

Estas cifras incluyen a todas las personas que buscan refugio en Alemania por razones humanitarias, independientemente de su estado residencial. En el momento del sondeo, 226,882 personas estaban sujetas a órdenes de deportación, pero 182,727 de ellas tenían un estado "tolerado" y no podían ser deportadas por razones humanitarias o familiares.

