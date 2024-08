Los continuos ataques de Trump contra Harris aumentan los temores de que pueda cuestionar el resultado de las elecciones si pierde en noviembre

No hay un esfuerzo serio en curso para desafiar el estatus de Harris como la nominada demócrata. Pero algunos de los críticos de Trump advierten que el ex presidente podría estar allanando el camino para cuestionar el resultado de las elecciones de 2024 si pierde por segunda vez.

Los demócratas se reunirán la próxima semana en Chicago para una convención nacional en la que se congregarán alrededor de Harris como su nuevo estandarte después de la decisión de Joe Biden de no buscar la reelección.

El Comité Nacional Demócrata lo hizo oficial la semana pasada: Harris y el gobernador de Minnesota Tim Walz son los nominados del partido para presidente y vicepresidente, respectivamente. Los delegados de la convención realizaron un recuento virtual antes de la convención, con Harris recibiendo el 99% de apoyo de los delegados participantes.

Los republicanos han reconocido que después de la votación del CDN ya no hay ningún camino para desafiar la ubicación de Harris en las boletas.

“Cuando el CDN la nominó, todavía estaban dentro del plazo para presentar la documentación requerida en cada uno de los estados para colocar su nombre (y el de Walz) en la boleta. El hecho de que el CDN la haya nominado ha puesto fin a cualquier desafío en este sentido”, dijo una persona familiar con los planes de la campaña de Trump a CNN.

Pero eso no ha impedido a Trump -que ahora enfrenta una carrera más cerrada, según las encuestas, que la que lideraba contra Biden- quejarse de la ascensión de Harris, que tuvo lugar después de que Biden ganara las primarias presidenciales demócratas anteriormente este año.

Uno de los oponentes internos de Trump dijo que los esfuerzos del ex presidente para cuestionar la legitimidad de Harris como la nominada demócrata podrían ser una forma de allanar el camino para cuestionar la legitimidad de las elecciones de este año.

“Sabemos una cosa con certeza: Trump nunca pierde. Y si no es declarado ganador de 2024, como en 2020, debe ser porque fue tratado injustamente una vez más; fue robado una vez más”, dijo John Bolton, quien fue asesor de seguridad nacional de Trump y desde entonces se ha convertido en un crítico vocal del ex presidente, a CNN's Kaitlan Collins la semana pasada.

“No creo que sepa exactly qué teoría va a ser esta vez para explicar cómo se le negó ganar las elecciones, así que está sacando una serie de cosas”, dijo Bolton. “Y creo que este es el motivo por el cual la gente debe empezar a pensar más ahora sobre cómo negarle a Trump la capacidad, el día después de las elecciones, si pierde, de volver a tratar de Throw the process into chaos again”.

En una conversación con el dueño de X, Elon Musk, que se transmitió en la plataforma de redes sociales el lunes por la noche, Trump dijo que la elevación de Harris fue “un fraude” y acusó a los principales demócratas de forzar a Biden a salir de la carrera de 2024.

“Esto fue un golpe de estado de un presidente de los Estados Unidos. Él no quería salir, y dijeron: ‘Podemos hacerlo de la manera fácil, o podemos hacerlo de la manera difícil’”, dijo Trump.

También criticó a los demócratas en una conferencia de prensa la semana pasada, stating that Harris taking over from Biden “seems to me, actually, unconstitutional. Perhaps it’s not”.

El portavoz de la Cámara de Representantes Mike Johnson hizo declaraciones similares.

El republicano de Luisiana le dijo a CNN’s Jake Tapper el 21 de julio -el día en que Biden se retiró- que los demócratas enfrentarían “problemas reales” y “obstáculos legales” que serían litigados en varios estados.

“En algunos de estos estados, es un obstáculo real. Tienen un problema real con reemplazar al candidato en la parte superior de la boleta”, dijo Johnson.

Al día siguiente, a medida que se volvía claro que Harris no enfrentaría una oposición seria en su camino a la nominación demócrata, Johnson no especificó qué leyes alegadamente violarían los demócratas con Harris a la cabeza de la boleta.

“I said that we have 50 different systems in each of the states when it comes to presidential elections and choosing electors and all the rest, and in some of the states, there are impediments to just switching someone out like that”, dijo. “This is not the way the system is supposed to work”. “There’s a reason it’s unprecedented. You don’t just, you know, steamroll the rules in the process because you decide that your candidate is no longer suitable. That’s what’s happened here”.

Según una encuesta de CNN de julio, sin embargo, las autoridades electorales en al menos 48 estados, tanto republicanas como demócratas, dijeron que no había obstáculos que impidieran que Harris

