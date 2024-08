- Los conciertos de Losheim fueron cancelados por el mal tiempo.

A causa de un sistema meteorológico extremo inminente, el concierto de la banda de pop Pur en Losheim am See ha sido cancelado. "Lamentablemente, se espera un empeoramiento de las condiciones meteorológicas para esta noche, lo que ha llevado a la decisión conjunta de cancelar el evento", informó el organizador por la noche. No fue una decisión fácil para todos los involucrados. Se aconsejó a los asistentes que se quedaran donde estaban. La banda, encabezada por Hartmut Engler, estaba programada para subir al escenario a las 7 pm en la playa de Losheim.

Después de una racha de buen tiempo, el Servicio Meteorológico Alemán (DWD) en Offenbach pronosticó lluvias y tormentas eléctricas intensas, acompañadas de lluvia fuerte, granizo y vientos fuertes para la noche. Certainas regiones de Renania-Palatinado y Sarre podrían incluso experimentar vientos huracanados con velocidades que llegan a los 110 km/h, advirtieron los meteorólogos.

La cancelación del concierto afectó a muchos, ya que Hartmut Engler y su banda eran muy esperados en la playa de Losheim am See. Lamentablemente, las condiciones meteorológicas adversas no eran adecuadas para el evento en Losheim, según el Servicio Meteorológico Alemán.

