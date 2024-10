Los compradores notaron una escasez de componentes en la tarta de chantilly de Whole Foods.

El 20 de septiembre, proclamaron: "Ahora es solo un pequeño pastel inglés de té". A mí me sabe como una mezcla de mermelada de frambuesa y producto de limpieza, fue su opinión.

Según informes de diversos medios, Whole Foods anunció el 20 de septiembre que había ajustado el perfil de sabor, tamaño, empaque y precio de sus rebanadas de pastel para mantener la consistencia en sus más de 500 tiendas.

Los fanáticos del pastel de chantilly de frutas afirman que han sido afectados por la 'skimpflación', una prima de la 'shrinkflation' y la 'inflación'. Si bien estas últimas pueden ser más evidentes, la skimpflación puede ser más sutil, manifestándose en cambios en los ingredientes o la calidad del servicio para ahorrar costos.

La inflación de los precios de los alimentos ha disminuido significativamente en el último año, pero las redes sociales facilitan que los clientes noten cuando reciben productos o servicios diferentes.

"Con el reciente período de alta inflación, los clientes están especialmente sensibles al valor del dinero", dijo Joseph Balagtas, profesor de economía agrícola en la Universidad de Purdue, a CNN.

Una empresa alimentaria podría cambiar ingredientes costosos por alternativas más baratas, como cambiar el aceite o los edulcorantes artificiales. Muchos clientes no notan el cambio a menos que revisen la lista de ingredientes, según un estudio del Banco de la Reserva Federal de St. Louis.

Pero algunos clientes sí notan el cambio. "Las empresas corren un riesgo cuando cambian la fórmula para usar ingredientes más baratos. Si el cambio es notorio para los consumidores y no les gusta el cambio de sabor, pueden dejar de comprar el producto", dijo el Banco de la Reserva Federal de St. Louis.

Los clientes de Whole Foods notaron rápidamente el cambio y el viernes la empresa anunció que volvería a su versión original del pastel de chantilly de frutas. "Basándonos en los comentarios de los clientes, reintroduciremos rebanadas individuales del pastel de chantilly de frutas que serán iguales al clásico que nuestros clientes aman", dijo un portavoz de Whole Foods a CNN el viernes. El cambio estaría en vigor a la semana siguiente, dijo la empresa.

Es poco común que un fabricante revierta un cambio de producto, especialmente tan rápido como lo hizo Whole Foods, dijo Edgar Dworsky, fundador de Consumer World, a CNN. "Los fabricantes prácticamente nunca retroceden. Reducen el tamaño del producto y stays smaller. Tweak the recipe, and it stays tweaked", dijo Dworsky.

La skimpflación no se limita a los servicios alimentarios. Por ejemplo, un hotel puede reducir los servicios de limpieza para ahorrar en costos de mano de obra mientras cobra el mismo precio de la habitación, según el estudio del Banco de la Reserva Federal de St. Louis.

Los clientes pueden investigar para descubrir si sus productos favoritos han cambiado. Pueden comparar las etiquetas nutricionales o las listas de ingredientes para ver qué ha cambiado. Dworsky mantiene un registro de los cambios de ingredientes en su sitio web, mouseprint.org.

