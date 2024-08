Los comentarios hostiles de Trump no son meramente rasgos de su personalidad, sino que sirven como su enfoque táctico.

Mientras algunos de sus leales seguidores insisten en que el ex presidente antes condenado y dos veces destituido refrene sus más salvajes indulgencias, o de lo contrario arriesgue perder las elecciones de 2024, informan los informes.

En un intento por enfocar a Trump, su campaña está organizando una nueva lista de discursos de política, reuniones ciudadanas y mítines en estados clave mientras lucha por ganar terreno en la carrera alterada contra la vicepresidenta Kamala Harris. Según CNN, la nueva estrategia fue una respuesta al éxito de la Convención Nacional Demócrata de la semana pasada y el inicio disciplinado de la campaña de Harris, que representa una amenaza para la recuperación de Trump de la Casa Blanca, superando la candidatura del presidente Joe Biden que abandonó debido a las preocupaciones sobre su edad. El ritmo acelerado de Trump es resultado de la urgencia apremiante del sprint condensado que conduce a las elecciones de noviembre y está dirigido a redefinir al ex presidente antes de su encuentro con Harris en su debate del 10 de septiembre.

El 'mundo real' versus la 'euforia' democrática

El equipo de campaña de Trump y sus allegados más cercanos están tratando de razonar con él, persuadiéndolo de que su futuro depende de una postura más seria.

Uno de los allegados congresistas de alto rango de Trump, el senador Lindsey Graham, advirtió el domingo en "State of the Union" que el mensaje optimista de cambio de los demócratas presentaba una oportunidad para Trump. Graham declaró en CNN con Jake Tapper: "Esta toda alegría, amor no existe en el mundo real". Él continuó: "El mundo está en llamas. Tu cuenta de la compra es más alta. Tu cuenta de gas es más alta. Tus pagos de hipoteca son más altos. Y lo peor aún está por venir si vuelves a elegir a estas personas una vez más". El republicano de Carolina del Sur, aparentemente dirigiéndose a Trump, concluyó: "Comparte lo que hiciste como presidente con la vida que estamos llevando ahora y ofrece a la gente alguna esperanza de que el cambio está por venir".

El comentario de Graham refleja la ardua lucha que enfrentan muchos republicanos de alto nivel que deben mantener su lealtad al ex presidente debido a su control sobre la base del partido mientras simultáneamente se preocupan por el posible daño que causa su comportamiento errático, que perjudica la causa republicana y sus propias posibilidades electorales.

Los republicanos que buscan moderación de Trump han sido repetidamente decepcionados. A lo largo de los años, Trump ha salpicado su viaje político presidencial con mentiras y falsedades. La consistencia es su única verdadera característica, ya que la autopromoción, las diatribas, la agresión y las amenazas han sido sus instrumentos de vida para la notoriedad, que lo llevó a la victoria en 2016 al capitalizar la ira contra los políticos, los medios, la cultura y los líderes empresariales - finalmente disruptivo de Washington. Cuando los seguidores de Trump piden que mantenga un comportamiento más templado evitando arrebatos en las redes sociales o ataques personales, en realidad le están pidiendo que suprima una parte integral de sí mismo y diluya sus estrategias políticas distintivas.

La frustración plaga a los expertos en campañas del GOP porque el camino aparente hacia la victoria contra un vicepresidente impopular de la administración - centrándose en los problemas que más importan a los votantes y en los que los republicanos tienen una ventaja - no parece elusivo, y sin embargo, los puntos de política de Trump a menudo se ahogan en sus teatralidades e impulsivas publicaciones en las redes sociales.

"Haré lo mejor que pueda"

Trump ha reconocido la crítica. Sin embargo, durante un evento ruidoso en Arizona el viernes, pareció poco convencido. Como de costumbre, probó varios ataques y críticas, probando la respuesta de su audiencia como un músico de jazz experimentando con una melodía familiar. Lamentó los ataques a su personaje por parte de Harris, los Obamas y otros durante la convención demócrata, luego preguntó a sus seguidores si debería hacer caso a los consejos de sus asesores para evitar contraatacar.

En un tono burlón, Trump imitó sus sugerencias, diciendo: "Me dicen: 'Señor... por favor, ciñase a la política, no a la personalidad. Debe ser amable con la gente, señor". Él continuó: "Llamo a mis personas, mis genios - cobran una fortuna, en realidad, no tanto... pero llamo a mi gente y digo: 'Me están golpeando con fuerza, y tú dices que no debería ser personal. Pero haré lo mejor que pueda".

Una de las razones de su preocupación es que el ex presidente está navegando por una trampa. Si bien la rebeldía y la desafiante de Trump lo llevaron a la victoria en las elecciones de 2016 contra la candidata demócrata Hillary Clinton, su búsqueda de caos contribuyó a su manejo desastroso de la pandemia de Covid-19, lo que finalmente llevó a su expulsión del cargo después de un solo mandato.

Harris hizo un ajuste estratégico en su estrategia anti-Trump desde que Biden hizo un argumento abstracto de que Trump representaba una amenaza para el alma y la democracia de la nación.

Su ajuste estratégico involucró a los ex presidentes Barack Obama y Bill Clinton ridiculizando a su colega ex presidente, exitosamente provocando a Trump en una respuesta que fortaleció la segunda parte del discurso de Harris. Y, como siempre, Trump cumplió con sus frenéticas publicaciones en las redes sociales durante su discurso y sus improvisaciones incontrolables en sus comentarios en Arizona.

El lema principal de la campaña de Harris es "No vamos a volver", en referencia al caos y el egoísmo de la era de la Casa Blanca de Trump. Cuando Trump ataca, sirve como un recordatorio de esos tiempos. Harris cree que el país está preparado para "avanzar" más allá de esos días. En su discurso de la convención, dijo que sus oponentes están constantemente criticando a América y proponiendo una perspectiva negativa, mientras ofrece una alternativa de "libertad, oportunidad, empatía, respeto, justicia y oportunidades interminables".

En contra de la creencia de Graham de que el país no está listo para la positividad, Harris cree que América está lista para el optimismo después de un período de impacto constante de Trump en la psique nacional, la pandemia y las luchas financieras que han erosionado un sentido de estabilidad para muchos trabajadores y clase media. Al igual que numerosos líderes estadounidenses a lo largo de la historia, se presenta como un símbolo de esperanza, buscando encender un movimiento de base para el cambio.

A pesar de complacer a los demócratas, Harris está bajo presión para mantener su lanzamiento de campaña prácticamente impecable y prolongar su luna de miel política.

El senador Brian Schatz de Hawái comentó el viernes: "Habrá malos días en las campañas, pero no tener ninguno en 30 días es increíble. Solo los paranoicos sobrevivimos en la política, así que tenemos que convertir este momento en acción en las próximas semanas".

Esto se volverá más difícil a medida que Harris pasa de un entorno seguro de convenciones y mítines a un debate con Trump el 10 de septiembre, que se considera el momento más pivotal de su carrera pública, que a veces ha sido empañada por su incapacidad para responder rápidamente a consultas sobre políticas.

La campaña de Trump predijo este fin de semana que Harris, que ha cerrado las brechas en las encuestas de Biden en los estados clave y a nivel nacional, ganaría más impulso después de la convención. Sin embargo, la carrera sigue siendo muy ajustada.

La elección se está perfilando como una batalla agotadora por cada voto en los estados clave. Esto pondrá a prueba la capacidad de Harris de prolongar su luna de miel política, al mismo tiempo que aumenta la presión sobre su oponente para entregar un mensaje enfocado y disciplinado.

Las próximas semanas revelarán si la intuición de Trump sobre cómo ganar en noviembre es correcta, o si su espectáculo divisivo que lo llevó a la Casa Blanca hace ocho años podría ser su caída esta vez.

Dado el ajustado resultado que lleva a la elección de noviembre, el enfoque de Trump en la política y los discursos sobre política podría ser crucial para redefinir su imagen y posicionarse contra la vicepresidenta Kamala Harris en su debate próximo.

