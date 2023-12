Los clubes de la Premier League no cederán jugadores para partidos internacionales en los países de la lista roja del Reino Unido

Según las directrices del gobierno británico, cualquier persona que regrese de un país de la lista roja debe permanecer en cuarentena durante 10 días completos, lo que significa que los jugadores podrían perderse varios partidos de su club.

La Premier League afirma que estas medidas de cuarentena se aplicarían a unos 60 jugadores de 19 clubes que tienen previsto viajar a 26 países de la lista roja.

Argentina, Brasil y Egipto son algunas de las naciones que figuran actualmente en la lista roja del Reino Unido, lo que significa que jugadores estrella como Mohamed Salah y Alisson, del Liverpool, así como Gabriel Jesús y Ederson, del Manchester City, están afectados.

El lunes, la Asociación Egipcia de Fútbol informó de que había recibido una carta del Liverpool en la que explicaba que Salah no estaría disponible para el partido de clasificación de Egipto para el Mundial contra Angola, el 2 de septiembre en El Cairo.

La decisión de los clubes, que la Premier League dice que "apoya firmemente", se produce en respuesta a la decisión del organismo rector del fútbol mundial, la FIFA, de no ampliar su excepción de liberación temporal para los jugadores que deben pasar la cuarentena a su regreso de un compromiso internacional.

En un comunicado, la Premier League dijo que "extensas discusiones han tenido lugar tanto con la FA y el gobierno para encontrar una solución", pero que "no se había concedido ninguna exención."

"Los clubes de la Premier League siempre han apoyado los deseos de sus jugadores de representar a sus países; es una cuestión de orgullo para todos los implicados", dijo el director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters.

"Sin embargo, los clubes han llegado, a regañadientes pero con razón, a la conclusión de que sería totalmente irrazonable liberar a los jugadores en estas nuevas circunstancias".

"Los requisitos de cuarentena implican que el bienestar y la forma física de los jugadores se verán afectados de forma significativa. Entendemos los retos que existen en el calendario de partidos internacionales y seguimos abiertos a soluciones viables."

La Premier League explicó que si un jugador se viera obligado a estar en cuarentena durante 10 días, su bienestar y estado físico se verían "significativamente impactados", y además no estaría "disponible para preparar y jugar en dos rondas de partidos de la Premier League, una jornada de competición de clubes de la UEFA y la tercera ronda de la EFL Cup."

La Liga española también ha manifestado su apoyo a los clubes que se nieguen a ceder a sus jugadores para las eliminatorias sudamericanas.

"De momento hay 25 jugadores de 13 clubes diferentes (afectados), un número que podría ampliarse cuando se anuncien las convocatorias de Ecuador y Venezuela", dijo La Liga en un comunicado.

"La asociación española entiende que el calendario mundial no puede ni debe modificarse de esta manera, especialmente si existen soluciones alternativas".

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, calificó la liberación de jugadores para las próximas citas internacionales como "un asunto de gran urgencia e importancia."

"Hago un llamamiento a la solidaridad de todas las asociaciones miembro, todas las ligas y todos los clubes, para hacer lo que es correcto y justo para el fútbol mundial", dijo Infantino en un comunicado.

"Muchos de los mejores jugadores del mundo compiten en ligas de Inglaterra y España, y creemos que estos países también comparten la responsabilidad de preservar y proteger la integridad deportiva de las competiciones en todo el mundo".

"Sobre la cuestión de las restricciones de cuarentena en Inglaterra, para los jugadores que regresan de países incluidos en la lista roja, he escrito al Primer Ministro Boris Johnson y he pedido el apoyo necesario, en particular, para que los jugadores no se vean privados de la oportunidad de representar a sus países en los partidos de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA, que es uno de los máximos honores para un futbolista profesional. He sugerido que para los próximos partidos internacionales se aplique un enfoque similar al adoptado por el gobierno del Reino Unido para las fases finales de la Eurocopa 2020."

La FIFA también anunció recientemente que ha ampliado el parón internacional en dos días para las selecciones sudamericanas con el fin de permitir a los equipos ponerse al día con los partidos de clasificación para el Mundial.

La Premier League expresó su "descontento" por la decisión, afirmando que "impone obligaciones internacionales adicionales a los jugadores de esa región, en detrimento de su disponibilidad para representar a sus clubes". Se instó a la FIFA a trabajar con todas las partes interesadas para garantizar que se pueda llegar a una conclusión aceptable sobre este asunto."

