Los clientes no dejaron de gastar, las empresas dejaron de servir.

Cuando los consumidores deciden que han alcanzado el límite de valor que pueden obtener de las cosas que suelen comprar, los líderes empresariales suelen verlo con alarma — una señal de que la gente no tiene dinero para gastar y por lo tanto una recesión debe estar a la vuelta de la esquina.

Pero ¿y si esos consumidores simplemente están actuando como traders y encontrando valor en otros lugares?

En las últimas semanas, los ejecutivos han lamentado la "retirada" del cliente en las llamadas de resultados. Las ventas de McDonald's y Starbucks disminuyeron, por lo que debe haber algún tipo de ajuste del cinturón en marcha. Además, menos personas están reservando Airbnbs y las familias están renunciando a los viajes a Disneyland.

The horror! ¡Todos a vender, debemos estar acelerando hacia un abismo económico!

Por supuesto, eso no es lo que está sucediendo.

La economía de EE. UU. aún es bastante fuerte, creciendo a una tasa anualizada cercana al 3% en el último trimestre. La tasa de creación de empleo está disminuyendo y la tasa de desempleo aumentó más rápido de lo esperado en julio. Aún así, hay 6 millones más de estadounidenses trabajando ahora en comparación con antes de la pandemia, y los salarios superan la inflación.

Si bien cualquier disminución del gasto puede ser una señal preocupante para la economía de EE. UU. — una máquina impulsada en gran medida por la gente que compra cosas — es importante alejarte antes de entrar en pánico.

McD’s vs. Texas Roadhouse

Sí, estamos comprando menos Big Macs y cafés de $7. Pero no es como si los estadounidenses hubieran dejado de ir a restaurantes —simplemente están siendo un poco más selectivos cuando lo hacen.

De hecho, como escribí el mes pasado, muchos estadounidenses aún están ansiosos por gastar, simplemente no están dispuestos a pagar los precios de Texas Roadhouse por comida de McDonald's que piden pulsando botones en un quiosco y comen en su auto.

En cambio, van a Texas Roadhouse, donde pueden sentarse y tener algo de servicio con su comida. O pasan por Chipotle, whose sales jumped 11% last quarter at stores open at least a year.

La industria del viaje también está viendo una demanda que se suaviza, pero se está suavizando en relación con el gran aumento que tuvo después de que se levantaron las restricciones de Covid. En aquellos días, los estadounidenses estaban.flush con ahorros y compensando un año de aventuras perdidas.

Hoy en día, los ahorros de la era pandémica han desaparecido en gran medida, al igual que el deseo acumulado de salir de la casa a cualquier costo.

Eso explica en parte la melancolía en la industria del viaje.

El problema de los parques de Disney

Las acciones de Airbnb cayeron más de un 13% el miércoles después de informar los resultados del segundo trimestre, que no cumplieron con las expectativas y advirtieron de más dolor por venir.

Sí, estamos reservando menos Airbnbs. Y eso puede reflejar una verdadera retirada del cliente, especialmente entre los viajeros de menor ingresos que pueden optar por quedarse en casa. Al mismo tiempo, los viajeros que recuerdan un tiempo en que los Airbnbs eran consistentemente más baratos que los hoteles han sido desanimados por las tarifas de limpieza y servicio del sitio de alquiler de casas.

Las cadenas hoteleras no están viendo la misma melancolía.

"Si bien esperamos que las tasas de crecimiento año tras año se moderen, estamos significativamente por encima de los niveles previos a la pandemia y no vemos señales de que los consumidores reduzcan su viaje de ocio", dijo el CEO de Hyatt, Mark Hoplamazian, a los inversores en una llamada de resultados esta semana.

Los resultados del segundo trimestre de Marriott superaron las expectativas y su CEO dijo que espera que la demanda fuerte continúe.

Disney también sorprendió a los inversores al revelar una debilidad inesperada en su negocio de parques temáticos —un conductor de ingresos clave para la empresa— citando "moderación de la demanda del consumidor".

"El consumidor de menor ingreso siente un poco de estrés. El consumidor de alto ingreso viaja internacionalmente", dijo el director financiero de Disney, Hugh Johnston, en una llamada de resultados.

Los visitantes y los agentes de viajes dicen que el lugar que se llama a sí mismo el "lugar más feliz de la Tierra" ha sido más difícil de navegar que nunca debido al número abrumador de paquetes que se ofrecen.

"Necesitas un doctorado para planificar unas vacaciones en Disney World ahora —lo han hecho tan, tan complicado", dijo Pete Werner, quien dirige Dreams Unlimited Travel, el año pasado.

Los problemas de Disney en los parques no son nuevos. Durante años, los fanáticos se quejaron de los precios exorbitantes para la entrada y de que les cobraban por cada pequeño detalle una vez dentro del parque. Pero no es solo el precio lo que ha decepcionado a la gente de Disney —es la experiencia.

"The magic is gone", comentó recientemente un lector de CNN. "They’ve monetized every experience, and everyone is walking around looking anxiously at their phones so they can schedule each adventure ... We’re done for those reasons, not because we don’t travel, or can’t afford it."

Según Bloomberg, todas las adiciones han elevado el costo para un viaje typical de una semana para una familia de cuatro a $25,000, o incluso $40,000 para una experiencia de alto nivel.

Con esos precios, puedes llevar a los niños ... casi a cualquier lugar.

Un portavoz de Disney se negó a hacer comentarios más allá de la llamada de resultados.

En resumen: cuando los CEO se quejan de que los clientes se retiran, ten cuidado con el mensajero. Los ejecutivos no querrían admitir públicamente que sus clientes simplemente ya no les gustan sus productos, que se han vuelto más caros con virtualmente ningún valor adicional en los últimos años. Sin duda, no les gustaría decirle a los accionistas que la razón por la que la demanda es suave es porque incluso la versión de entrada de lo que están vendiendo parece que no vale la pena su tiempo.

Los líderes empresariales podrían ver este como un período desafiante para sus negocios, mientras los consumidores están reorientando su gasto hacia establecimientos que ofrecen mejor valor por dinero. A pesar de la retirada del cliente, la economía de EE. UU. sigue siendo fuerte, con 6 millones más de estadounidenses employed y los salarios superando la inflación.

