Los chicos del barco' se queda atascada en la parte menos profunda de la piscina del cine deportivo

Representando un modesto punto de partida para George Clooney en su faceta de director, "Los chicos del barco" se esfuerza por crear emoción, suspense y momentos de infarto en torno a su reparto, encabezado por Callum Turner (de las películas "Fantastic Beasts " y la próxima "Masters of the Air" de Apple TV+ ) como Joe Rantz, el chico sin dinero que tiene razones económicas pragmáticas para entrar en el equipo de remo, y Joel Edgerton como el duro entrenador.

A pesar de todo, la película no puede escapar al remolino de su seria familiaridad, remando en un carril intermedio que no rivaliza con los más conmovedores practicantes de este género tan trillado.

De hecho, tras plantear la situación de Joe, que amenaza con obligarle a abandonar los estudios, Clooney (que trabaja a partir de un guión de Mark L. Smith, con quien colaboró en "El cielo de medianoche") recurre a los habituales montajes de entrenamiento en los que Joe y sus compañeros intentan dominar el trabajo al unísono, mientras Edgerton mira un cronómetro con el ceño fruncido.

Para los que no estén muy versados en la mecánica de la tripulación, el éxito depende de la unión de todos, aunque hay impedimentos que van más allá de conseguir el tiempo más rápido, como las estiradas universidades de la Ivy League, que no pueden imaginarse a este advenedizo intruso del noroeste metiéndose en su privilegiado patio de recreo.

Joe también encuentra tiempo cuando no está en el agua para cortejar a Joyce (Hadley Robinson de "Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty" y la recién estrenada "Anyone But You"), iniciando una relación que no tiene tiempo para mucha profundidad, relegándola en momentos clave a escuchar las llamadas de sus carreras en la radio con expresión preocupada.

Clooney ha exhibido una pasión por las obras de época que se remonta a "Buenas noches, y buena suerte" y "Leatherheads", esta última su película de 2008 sobre un equipo de fútbol profesional en los años veinte. Aún así, resulta francamente difícil identificar qué le atrajo de este material, o por qué una propuesta tan sencilla y sin florituras se lanzaría a los agitados mares de la temporada de premios.

Es cierto que "Los chicos del barco" estará disponible para su consumo en casa relativamente pronto, pero incluso entonces, dadas sus cualidades retro, la película se siente en el mejor de los casos como una isla - una forma discreta de matar el tiempo mientras rema, rema, rema suavemente en la corriente.

"Los chicos del barco" se estrena el 25 de diciembre en los cines de Estados Unidos. Está clasificada PG-13.

