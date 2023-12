Los Celtics remontan en el último cuarto y sorprenden a los Warriors en el primer partido de las Finales de la NBA

Los Boston Celtics se guardaron lo mejor para el final, con una gran remontada en el último cuarto para sorprender a los Golden State Warriors por 120-108 en el primer partido de las Finales de la NBA.

Tras un partido de idas y venidas, Boston acabó imponiéndose por un cómodo margen, gracias a un parcial de 17-0 en el último cuarto que le permitió ponerse por delante en el Chase Center de San Francisco.

Según ESPN, fue la segunda mayor racha anotadora en el último cuarto de un partido de las Finales en las últimas 50 temporadas.

Al Horford lideró a los Celtics con 26 puntos, mientras que Jaylen Brown sumó 24 puntos, siete rebotes y cinco asistencias y Jayson Tatum logró un doble-doble de 12 puntos y 13 asistencias. Derrick White añadió 21 puntos desde el banquillo.

El entrenador de los Warriors, Steve Kerr, dijo que sus jugadores estaban "deprimidos", pero hizo un punto para dar crédito a Boston.

"Quieres salir y ganar el primero", dijo Kerr a los medios.

"Tuvimos todas las oportunidades, 12 puntos de ventaja entrando en el cuarto. Los chicos están desanimados, como era de esperar. Pero es una serie de siete partidos por una razón. Creo que hay que reconocer el mérito de Boston. Llegaron y se ganaron la victoria. Jugaron un gran último cuarto. Llegaremos, veremos la película y veremos dónde podemos mejorar, y ya sabes, es un partido".

Todo empezó muy bien para los Warriors.

El talismán del equipo, Steph Curry, anotó 21 puntos en el primer cuarto, estableciendo un nuevo récord de triples anotados en un solo cuarto en las Finales de la NBA.

Gracias al acierto de Curry, que terminó con 34 puntos, Golden State tenía una ventaja de 87-72 a falta de 2:10 para el final del tercer cuarto.

Pero entonces, con su férrea defensa y su resistente ataque, los Celtics remontaron.

Boston terminó el partido con una racha de 48-18 -incluyendo el 17-0 del cuarto cuarto- para sorprender a los Warriors en su cancha y tomar una ventaja potencialmente vital de 1-0 en la serie al mejor de siete.

Aunque la derrota será un golpe para el sistema de Golden State, la historia demuestra que no suelen dejar que una derrota se convierta en algo peor: los Warriors han perdido dos veces antes el primer partido de una serie de playoffs, y en ambas ocasiones han ganado el segundo.

Y a pesar de lo chocante del resultado, el tres veces campeón de la NBA Draymond Green subrayó la calma.

"Está bien", dijo Green a los periodistas. "Tienes la oportunidad de hacer algo más, hacerlo de una manera diferente, abrazar el desafío.

"Siempre hemos abrazado los desafíos. No es diferente. Aceptaremos éste. Así que no, no es un golpe a la confianza en absoluto, ni un poco. No hay que alarmarse".

El segundo partido de las Finales de la NBA se jugará el domingo en el Chase Center.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com