Los Cazadores de Pitones de Florida están de vuelta en la carretera.

Florida acoge una cacería anual de serpientes pitón birmanas para ayudar a controlar la especie de serpiente invasora. Los participantes pueden ganar premios en efectivo sustanciales. Sin embargo, la Comisión de Conservación de Vida Silvestre de Florida (FWC) enfatiza que atrapar la mayor cantidad posible de serpientes no es el único objetivo.

La cacería anual de pitón de Florida ha comenzado en el estado estadounidense de Florida. Este evento de diez días no se trata solo de atrapar la mayor cantidad posible de serpientes pitón birmanas y ganar uno de los premios en efectivo totales de $30,000, como destacó Sarah Funck de la FWC. La cacería busca concientizar sobre los problemas de especies invasoras en Florida e involucrar al público.

"Estas serpientes están bien establecidas en grandes partes del sur de Florida", dijo Funck sobre las serpientes pitón birmanas. La gente debe ser consciente de que las especies no nativas introducidas y liberadas en el estado pueden tener impactos ambientales significativos. La cacería se lanzó hace diez años y ha llamado la atención en varias ocasiones debido a la entrega de premios y la participación de celebridades.

Este año, más de 600 participantes se han registrado, incluyendo dos de Canadá y más de 100 de otros estados de EE. UU. Los cazadores ahora buscan las serpientes en áreas designadas, con el objetivo de matar la mayor cantidad posible de manera humana. Se otorgarán premios en tres categorías: cazadores profesionales empleados por el estado, cazadores militares y nuevos cazadores (aquellos que no están empleados como cazadores de pitón por el estado).

En cada categoría, $2,500 se otorgarán a la persona o equipo que mate la mayor cantidad de serpientes, $1,500 al segundo lugar y $1,000 a la pitón más larga. El premio mayor para la mayor cantidad de serpientes matadas en todas las categorías es de $10,000. Cada participante o grupo solo puede ganar un premio. El año pasado, se atraparon 209 pitones durante el desafío. Paul Hobbs ganó el premio mayor al atrapar 20 serpientes. Además, la FWC y sus contratistas eliminaron alrededor de 2,200 pitones.

Los participantes deben completar la capacitación

Amy Siewe, una autoproclamada cazadora de pitones, ganó un premio el año pasado por atrapar una pitón birmana de 327 cm de largo. Este año, no puede participar debido a una operación de rodilla, pero dice que no es fanática de la competencia de todos modos. Siewe cazó previamente serpientes invasivas en nombre de la FWC. Ella cree que el objetivo original de la competencia era concientizar sobre el problema. Ahora, un gran número de cazadores se reúne, potencialmente ahuyentando y matando serpientes que no son especies invasoras, como serpientes de maíz o serpientes de agua marrón.

Funck de la FWC explica que los participantes deben completar una capacitación en línea que proporciona información sobre cómo distinguir las serpientes pitón birmanas de otras serpientes. También se ofrece capacitación personal opcional para identificar los animales. "Ese es un aspecto importante de nuestro trabajo: estamos tratando de educar a la gente sobre cómo identificar estas pitones y cómo capturarlas de manera segura y humana", dijo Funck.

A pesar de la ausencia de Amy Siewe debido a una operación de rodilla, otros participantes entusiastas se han registrado para la competencia. Es crucial que todos los participantes completen la capacitación en línea obligatoria proporcionada por la Comisión de Conservación de Vida Silvestre de Florida (FWC), lo que ayuda a identificar las serpientes pitón birmanas de 'otras' especies de serpientes. Esta capacitación es esencial para garantizar la captura humana y precisa de las serpientes invasoras.

