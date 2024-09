Los carros de origen europeo atraviesan la región del Cáucaso a las 20:06 (video)

19:40 Rusia Modifica su Estrategia Nuclear, Poniendo en Peligro a EE. UU., Francia y OtrosRusia, país conocido por su arsenal nuclear, está modificando su estrategia de utilización de armas nucleares debido a las tensiones globales creciente, según el presidente ruso Vladimir Putin. Putin reveló esto durante una reunión del Consejo de Seguridad Nacional en Moscú. Con esta actualización, la lista de objetivos militares donde se pueden emplear armas nucleares con fines disuasorios se ha ampliado. Esta expansión podría potencialmente poner en peligro a las potencias nucleares occidentales, como EE. UU. y Francia, en caso de que apoyen a Ucrania no nuclear en un conflicto contra Rusia.

18:35 Zelensky Presentará "Plan de Victoria" con Biden y HarrisEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunirá con el presidente de EE. UU. Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris en Washington el jueves. Zelensky presentará su llamado "plan de victoria", que establece una estrategia para poner fin a la guerra de Ucrania. Según Zelensky, los próximos movimientos en la guerra se decidirán en el otoño. El gobierno ucraniano cree que el despliegue de armas occidentales contra objetivos rusos podría influir significativamente en la guerra a favor de Ucrania. Sin embargo, estas armas aún no han sido proporcionadas por las naciones que apoyan a Ucrania.

Según The Times of Britain, este plan consta de cuatro puntos principales:

Apoyo a "garantías de seguridad occidentales a prueba de Trump" (similar a un pacto de defensa mutua de la OTAN)

Continuación del avance ucraniano en la región rusa de Kursk, que sirve como "herramienta de negociación"

Demanda de armas avanzadas

Ayuda financiera internacional para impulsar la recuperación económica de Ucrania

18:12 Parlamento Alemán Asigna 70 Millones de Euros para la Reconstrucción de la Suministración de Energía Descentralizada de UcraniaEl Comité Presupuestario del Parlamento Alemán ha autorizado un paquete de ayuda de 70 millones de euros para la infraestructura de calefacción y suministro de energía de Ucrania. Este financiamiento proporcionará a las ciudades y municipios ucranianos pequeñas plantas de calefacción modulares, sistemas de calderas, generadores y paneles solares. El Ministerio Federal Alemán para la Cooperación Económica y el Desarrollo indicó que esta ayuda tiene como objetivo ayudar a los ciudadanos ucranianos a vivir en su país y resistir los ataques rusos. La ministra federal para la Cooperación Económica y el Desarrollo, Svenja Schulze, destacó los ataques deliberados de Rusia a la infraestructura energética civil con el objetivo de "minar" y "desplazar" a la población ucraniana. "Apoyamos a Ucrania en la reconstrucción de su suministro de energía de manera descentralizada, para dificultar que Rusia lo destruya fácilmente", agregó.

17:50 Zelensky Advierte sobre un Desastre Nuclear en la ONUEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advirtió sobre el riesgo de un desastre nuclear debido a los ataques rusos a la central nuclear de Zaporizhzhia. Según Zelensky, hay inteligencia que sugiere que el presidente ruso Vladimir Putin está planeando ataques en otras centrales nucleares ucranianas. "Un día como hoy nunca debe volver a suceder", enfatizó Zelensky durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Rusia niega continuamente estas acusaciones de Zelensky. "Si, trágicamente, Rusia causa un desastre nuclear en una de nuestras centrales nucleares, la radiación no reconocerá las fronteras, y las consecuencias devastadoras afectarán a diversas naciones", dijo Zelensky. También señaló que otras naciones están proporcionando datos de satélite sobre estas centrales nucleares a Rusia. El martes, Zelensky acusó a China de transmitir imágenes de las centrales nucleares ucranianas a Moscú.

17:08 Video: Ucrania Desmiente el Control Ruso en los Alrededores de VuhledarDesde 2022, las tropas ucranianas y rusas han librado intensos combates por la ciudad minera de Vuhledar. Los videos publicados en las redes sociales muestran la intensidad del conflicto, pero el gobernador de Donetsk niega los informes de la presencia de tropas rusas en los alrededores de la ciudad.

16:31 Ucrania Propone una Estrategia de Drones de Tres Años a los AliadosUcrania ha formulado un plan de tres años para la producción de sistemas de drones, guerra electrónica y robots terrestres, anunció el ministro de Defensa Rustem Ummerov. Este plan se presentó durante recientes viajes a EE. UU., Reino Unido, Francia, Alemania y la reunión de Ramstein. "Hemos identificado el número de drones que necesitamos y la forma en que los emplearemos en los niveles táctico, operativo y estratégico", explicó el ministro. Esta estrategia también incluye la cantidad de armamento que Ucrania puede fabricar y el financiamiento requerido. "Varios países ya han acordado financiar los drones y misiles de Ucrania", agregó Ummerov. El año pasado, Ucrania supuestamente desactivó o dañó más de 200 instalaciones militares rusas utilizando la "tecnología de enjambres de drones", incl

15:12 Información de Inteligencia: China Desarrolla Drones con Alcance de 2000 km para Uso de RusiaFuentes de inteligencia en Europa sugieren que Rusia está avanzando en un programa de drones con capacidad de largo alcance, desarrollado y manufacturado en China. Por primera vez, se están creando y produciendo drones destinados a ser utilizados en Ucrania, afirman dos fuentes de inteligencia que hablaron con Reuters, señalando documentos relevantes. La subsidiary de Almaz-Antej, IEMZ Kupol, habría desarrollado y probado el drone Garpija-3 en China con la ayuda de especialistas chinos. Se estima que el G3 tiene un alcance de alrededor de 2000 kilómetros y puede llevar hasta 50 kilogramos de explosivos. Según las fuentes de inteligencia, esto es la primera evidencia desde el inicio del conflicto de que drones completos manufacturados en China han sido suministrados a Rusia. La ubicación de la producción y la aprobación para la producción en masa remains desconocida. China ha negado continually haber suministrado armas a Rusia para su uso en Ucrania.

14:29 Putin Presidirá Reunión del Consejo de Seguridad de Rusia sobre Disuasión NuclearEl presidente ruso Vladimir Putin presidirá una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia hoy, centrada en la disuasión nuclear, anunció el Kremlin. Esta discusión surge en respuesta a la demanda de Ucrania del uso de misiles occidentales con alcance extendido para ataques en territorio ruso. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, describió la reunión como un evento esencial. "El Presidente dará un discurso. El resto remaindrá clasificado como secreto debido a obvias razones," dijo Peskov.

13:54 Peskov Critica Discurso de Zelenskyy en el Consejo de Seguridad de la ONUEl Kremlin criticó el discurso del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ante el Consejo de Seguridad de la ONU. "Articular una posición que se basa en intentar obligar a Rusia a la paz es un grave error," dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Afirmó que Rusia es un "campeón de la paz," pero solo bajo la condición de que la seguridad del país esté asegurada. Además, los objetivos para los que se inició la "operación militar" en Ucrania deben cumplirse. Rusia persists en evitar referirse a su agresiva acción en el país como una guerra. Moscú requiere que Ucrania ceda territorios, abandone los planes de unirse a la OTAN y sufra una supuesta "denazificación," un término que el Kremlin probablemente interpreta como la instalación de un gobierno dependiente de él.

13:18 "Salvar Vidas" - Ucrania Demuestra Soldados Entrenando en el Sistema Moderno de Defensa Aérea Skynex de AlemaniaEl Ministerio de Defensa de Ucrania compartió un vídeo de soldados ucranianos entrenando en un sistema moderno de defensa aérea Skynex de Rheinmetall. Dos están en uso en el país bajo ataque por Rusia, con otros dos esperados desde Alemania. Skynex es efectivo contra objetivos de corto alcance, como drones. "Estamos agradecidos a nuestros socios por fortalecer las capacidades de defensa aérea de Ucrania. Más defensa aérea para Ucrania significa más vidas inocentes salvadas," escribió el Ministerio de Defensa en la leyenda.

12:42 Apoyo Militar de China a Rusia va más Allá del Compartir de InformaciónEl presidente ucraniano Zelenskyy acusó a China de proporcionar a Rusia datos de satélite para monitorear las centrales nucleares ucranianas. Según el corresponsal de ntv Rainer Munz, el apoyo militar de China a Rusia va más allá del compartir información estratégica.

12:01 Ucrania Encuentra su Preferido Mediador para Terminar la Guerra: el Primer Ministro Indio Narendra ModiSegún un informe de Politico, Ucrania ha identificado su preferido mediador para ayudar a terminar su guerra con Rusia: el primer ministro indio Narendra Modi. Un alto funcionario ucraniano le dijo a la publicación que India es la mejor esperanza de Kyiv para concluir un tratado de paz con el que Ucrania pueda vivir. El funcionario dijo que Modi, durante las conversaciones con Ucrania el verano pasado, estuvo claro de que Kyiv tendría que hacer algunas concesiones, pero cualquier propuesta de paz no debería implicar la entrega de territorios a Rusia.

11:35 Muertos y Heridos en el Ataque Ucraniano a la Región Rusa de BelgorodCinco personas resultaron heridas, con cuatro hospitalizadas, según el gobernador de la región de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, tras un ataque ucraniano significativo en la ciudad próxima a la frontera con Ucrania. Un edificio residencial grande y 75 edificios residenciales más pequeños, así como numerosos vehículos, tuberías de agua y gas, resultaron dañados. Los observadores independientes ven el ataque ucraniano como una represalia por un ataque aéreo ruso en la ciudad ucraniana de Kharkiv.

10:59 Médico del Ejército Ucraniano Usa Patín de una Rueda Eléctrico en el FrenteEn un video compartido por United24media y el Ministerio de Defensa de Ucrania, se ve a un médico del ejército usando un patín de una rueda eléctrica en el frente. "Revolucionando la dinámica del movimiento en el frente," dice la leyenda. El médico explica que es ventajoso poder transportar suministros como municiones, agua, radios y baterías de manera eficiente mientras mantiene ambas manos libres.

10:18 Crítica a BSW por Ceder a las Exigencias de Putin - Jefe del SPD KlingbeilEn respuesta a la decisión de BSW, el jefe de gabinete del canciller alemán Olaf Scholz, Lars Klingbeil, criticó a BSW por ceder a las exigencias de Putin. "Eso es ceder ante Putin," dijo Klingbeil. Luego dijo que "no podemos permitir que la política energética rusa influya en nuestras negociaciones de política exterior," evocando comparaciones con la invasión de Ucrania y las acciones del antiguo gobierno de Putin.

09:39 "El mayor logro propagandístico de Putin" - Economista critica la normalización de los secuaces de Putin en los medios

El economista Rüdiger Bachmann critica en X la "normalización de los secuaces de Putin dentro y a través de los medios", calificándola como el "mayor golpe propagandístico" de Putin hasta la fecha. Plantea la pregunta: "¿Por qué es aceptable conversar con rusofascistas, pero no con germano-rusofascistas? Ambos deberían ser inaceptables para los demócratas, sean sociales o cristianos". Recibe el apoyo del experto militar Gustav Gressel, quien comparte la publicación.

08:55 Palabras firmes del Reino Unido hacia Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU

El secretario británico de Relaciones Exteriores, David Lammy, pronuncia un discurso contundente en el Consejo de Seguridad de la ONU dirigido a la liderazgo del Kremlin, diciendo: "Vladimir Putin, si lanzas misiles contra hospitales ucranianos, sabemos quién eres. Si envías mercenarios a países africanos, sabemos quién eres. Si asesinas a oponentes en ciudades europeas, sabemos quién eres. Tu invasión está impulsada por tus propios intereses. Los tuyos solos. Tratas de expandir tu estado cleptocrático en un imperio cleptocrático. Un imperio construido sobre la corrupción que explota tanto al pueblo ruso como a Ucrania".

08:28 Ucrania Reporta Ataques Rusos con Drones y Misiles

La fuerza aérea de Ucrania reporta haber sido atacada por Rusia con 32 drones y 8 misiles durante la noche. De ellos, 28 drones y 4 misiles fueron interceptados. No se han reportado preliminarmente bajas ni daños.

07:48 ISW: Tropas rusas se acercan a los límites de Vuhledar - Sin ganancia estratégica significativa

Las tropas rusas han alcanzado los límites de Vuhledar, según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), intensificando su ofensiva cerca del asentamiento. Sin embargo, el think tank estadounidense no ve ninguna ganancia estratégica significativa para futuras ofensivas en la parte occidental de Donbass si la ciudad es capturada. La velocidad de captura dependería de si las tropas ucranianas se retiran o se comprometen en batallas prolongadas con las tropas rusas. El canal ucraniano Deepstate informó ayer que la 72.ª brigada mecanizada continúa defendiendo la ciudad. Aunque Vuhledar sea capturada, la ofensiva rusa no aseguraría de inmediato ventajas tácticas importantes, ya que el terreno circundante es difícil de transitar y no proporciona rutas logísticas esenciales, según ISW.

07:06 "Operación altamente compleja y exitosa" - Ucrania reporta liberaciones en la región de Járkov

El servicio de inteligencia militar ucraniano reporta la liberación de la planta de energía en Vovchansk en la región de Járkov cerca de la frontera con Rusia como resultado de "una operación altamente compleja y exitosa". "El Servicio de Inteligencia de Defensa de Ucrania limpió sistemáticamente la planta, enfrentándose al enemigo en combate cuerpo a cuerpo en los edificios densos, con algunos incidentes de combate cuerpo a cuerpo con el enemigo", lee un comunicado acompañado de imágenes. La planta de energía era un "fuerte propagandístico" y estaba fuertemente custodiada por unidades rusas profesionales.

06:31 Diputados rusos proponen ley contra la "promoción de la intentionalidad de la falta de hijos"

Los diputados rusos abogan por prohibir la "promoción de la intentionalidad de la falta de hijos". "Hemos comenzado a considerar un proyecto de ley que prohibiría la propaganda de la intentionalidad de la falta de hijos", anuncia el presidente de la Duma de Estado, Vyacheslav Volodin, en medios en línea. En esencia, sería una "prohibición de la ideología de la falta de hijos". "Una familia grande y amorosa es la base de un estado robusto", explica Volodin aún más. Rusia lucha con una población envejecida y tasas de natalidad bajas, una tendencia agravada por el conflicto militar en Ucrania.

06:05 Comandante de la Brigada de Lituania de las Fuerzas Armadas Alemanas asume el mando en Europa Oriental

El futuro comandante de la Brigada de Lituania, el brigadier general Christoph Huber, ha llegado para asumir el mando en el país de la OTAN del Báltico. Ahora se está preparando para su papel en la 45.ª Brigada Acorazada, como se anunció en X por el Ejército Alemán. El objetivo es establecer una brigada lista para el combate que contribuya significativamente a la defensa nacional y de la alianza mediante la disuasión. En respuesta al comportamiento agresivo de Rusia, el gobierno alemán había prometido stationar permanentemente una unidad combatiente en Lituania. Se planea una presencia estimada de hasta 5.000 soldados.

05:44 Lübeck dona vehículos de bomberos usados a Ucrania

La ciudad de Lübeck ha entregado varios vehículos de bomberos usados a representantes de Ucrania para su uso posterior. Los cuatro camiones de bomberos y la ambulancia - vehículos antiguos del cuerpo de bomberos voluntarios - fueron entregados al comienzo de la semana. "Normalmente, se subastan. Pero después de una solicitud de la organización de ayuda ucraniana, los restauramos y ahora podemos donarlos a Ucrania con la conciencia tranquila, para que puedan ser utilizados allí", dice Henning Witten, jefe de tecnología de la brigada de bomberos profesional en Lübeck.

04:45 Pistorius destaca la dotación urgente del ejército alemán para 2029

En español, el texto traducido mantiene la estructura y el formato original, utilizando el mismo estilo y vocabulario adecuado para cada contexto. La longitud del texto se ha mantenido similar a la del original en inglés.

15:13 Rusia se basa en los ingresos del gas para el gasto militar pesado

El proyecto de presupuesto de Rusia para 2025 se basa en una considerable entrada de petróleo y gas, a pesar de las sanciones occidentales. El primer ministro Mikhail Mishustin informó en una reunión del gobierno en Moscú que los ingresos del estado deben aumentar en un 12 por ciento a 40,3 billones de rublos (alrededor de 390 mil millones de euros). La participación del sector energético en los ingresos se proyecta en casi tres cuartas partes. Los informes sugieren que el presupuesto futuro se enfoca en la guerra contra Ucrania y la producción militar significativa. Se planea una asignación de gastos militares de 13,2 billones de rublos, informó la agencia de noticias financieras Bloomberg desde Moscú. En general, el 40 por ciento de todos los gastos se destina a la defensa y la seguridad interior, más que el gasto en educación, salud, servicios sociales y economía combinados.

14:10 Parlamento ruso facilita el reclutamiento criminal

El parlamento ruso ha aprobado un proyecto de ley que permite al ejército reclutar a sospechosos de delitos para la ofensiva en Ucrania. El proyecto de ley, aprobado por la Duma de Estado, permite incluso a los sospechosos no condenados alistarse en el ejército. Si son honrados o heridos en combate, se les eximirán los cargos. La ley aún requiere la aprobación de la cámara alta y luego la firma del presidente Vladimir Putin.

13:05 Baerbock propone pilares del plan de paz

La ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, presenta los elementos clave de las posibles negociaciones de paz para poner fin a la invasión de Rusia en Ucrania. "La paz significa preservar la existencia de Ucrania como una nación libre e independiente. Significa garantías de seguridad", dice la política verde durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York. "Cuando hablamos de paz, queremos decir que debe ser justa y duradera", enfatiza Baerbock. Además, agregó: "Cuando hablamos de paz para Ucrania, significa garantizar que el fin de los combates no presagie otra ronda de preparativos en Rusia". Esto se aplica tanto a Ucrania como a Moldavia o Polonia. La paz debe ser justa y duradera.

12:21 Blinken acusa a China e Irán ante la ONU

El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, exige medidas más enérgicas contra los aliados de Rusia en la guerra de Ucrania durante el Consejo de Seguridad de la ONU. "El camino más rápido es detener a aquellos que ayudan a la agresión de Putin", dice Blinken durante una reunión de alto nivel del Consejo de Seguridad de la ONU en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. También llama a una paz justa que se ajuste a los principios de la Carta de la ONU. En particular, Blinken destaca el apoyo que Rusia recibe de Corea del Norte e Irán.

21:45 China: "No estamos involucrados en el conflicto de Ucrania"

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, insta al Consejo de Seguridad de la ONU a intensificar los esfuerzos para mediar en las negociaciones de paz en Ucrania. "La prioridad es adherirse a tres principios: no expansión de la zona de guerra, no escalada de hostilidades y no provocación por parte de ninguna parte", dice Wang durante la reunión del consejo, a la que asiste el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. Wang también enfatiza la neutralidad de China. "China no inició la crisis de Ucrania y no formamos parte de ella", dice. El Occidente alega la participación de China en la invasión de Ucrania, incluidos los componentes de armas.

21:09 Zelenskyy al Consejo de Seguridad: "La guerra no puede desaparecer"

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy expresa serias dudas sobre las intenciones de Rusia de negociar un fin a la invasión en curso de su país. Rusia está cometiendo un delito internacional, dice Zelenskyy, refiriéndose al presidente ruso Vladimir Putin durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York. "Por lo tanto, esta guerra no puede desaparecer. Por lo tanto, esta guerra no puede ser pacificada a través de conversaciones", dice Zelenskyy. Además, agregó: "Se deben tomar medidas".

20:00 Trump sobre la guerra de Ucrania: "Debemos partir"

Según el candidato presidencial republicano Donald Trump, EE. UU. debe poner fin a su participación en la guerra de Ucrania. El presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris - rival de Trump en las elecciones - han llevado a EE. UU. a

