Perros mestizos, a menudo denominados mestizos, a menudo se cree que son más resistentes que los pura raza. Esta idea también fue respaldada por un estudio realizado hace una década. Sin embargo, ¿qué pasa con las razas híbridas populares como Labradoodles, Cockapoos y Cavapoos? La investigación reciente ha proporcionado algo de claridad sobre este tema.

Los mestizos a menudo se destacan por su superior salud en comparación con los pura raza. Sin embargo, esto no es cierto con las populares razas híbridas, según informó un equipo de investigadores en la revista "PLoS ONE".

Personalidades famosas como el tenista Roger Federer, el actor Chris Hemsworth y su coprotagonista Brie Larson han optado por híbridos Doodle - una cruza entre un caniche y diversas otras razas. Estas mezclas incluyen Labradoodles (Labrador Retriever y Caniche Estándar), Cockapoos (Cocker Spaniel Inglés y Caniche) y Cavapoos (Cavalier King Charles Spaniel y Caniche Toy o Miniatura). Estas mezclas son a menudo elogiadas por sus disposiciones amigables y a veces por su pelaje hipoalergénico.

El número de estos mestizos en Alemania es incierto. En las estadísticas, se agrupan con otras razas mestizas y a menudo encabezan la lista de las razas de perros más populares del país. Los clasificados en línea ofrecen numerous listings para cachorros de Labradoodle, Cockapoo y Cavapoo.

Beneficios para la salud de los mestizos?

Al seleccionar una de estas cruzas, algunos posibles dueños de perros podrían suponer que su mascota tendrá un menor riesgo de enfermedad debido a su estado de mestizo. Esto se debe a que los mestizos tienen un mayor pool genético, lo que supuestamente los hace más resistentes que los pura raza.

De hecho, un estudio publicado en la revista "PLoS ONE" hace una década encontró que los perros pura raza son más propensos a sufrir ciertas enfermedades que los mestizos. Los perros pura raza a menudo se crían para características específicas, a veces ignorando su salud, lo que permite que se acumulen variantes genéticas perjudiciales.

Recientemente, un equipo de investigación liderado por el Colegio Real de Veterinarios de Reino Unido investigó la salud de los perros híbridos Doodle. Encuestaron a más de 9,400 dueños de perros sobre 57 enfermedades caninas comunes y compararon los datos de estas mezclas con los de perros pura raza como Cavalier King Charles Spaniel, Cocker Spaniel, Labrador Retriever y Caniche.

El análisis tuvo en cuenta la edad, el sexo y el estado de castración de los perros, así como la edad y el sexo de los dueños. Los resultados revelaron que no hubo diferencias significativas entre los perros híbridos y sus razas originales en casi el 87% de las comparaciones de salud.

Por lo tanto, no es lógico suponer que las mezclas Doodle son más saludables que sus razas originales, concluyó el equipo. Al menos, no están más enfermos.

