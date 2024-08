Los candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos acuerdan un duelo televisado en octubre.

La fecha para el primer debate televisado entre Kamala Harris y Donald Trump ha sido fijada. Ahora, sus vicepresidentes también están de acuerdo en un duelo televisivo a principios de octubre. Mientras tanto, la disputa sobre más encuentros entre los candidatos presidenciales continúa latente.

Los candidatos a vicepresidente de EE. UU., Tim Walz y J.D. Vance, han aceptado ambos un duelo televisivo el 1 de octubre. "Nos vemos el 1 de octubre, JD", escribió Walz, "compañero de fórmula" de Harris, en X tan temprano como el miércoles. Vance, que aspira a mudarse a la Casa Blanca con el candidato presidencial Donald Trump, ha aceptado ahora la fecha.

El emisor CBS News invitó a los dos candidatos a vicepresidenta a un debate en Nueva York y ofreció cuatro fechas -dos en septiembre y dos en octubre-. Las elecciones presidenciales de EE. UU. serán el 5 de noviembre.

Vance también ofreció participar en un debate adicional el 18 de septiembre con el emisor CNN. El pueblo estadounidense merece tantos debates como sea posible, escribió en X, por lo que Trump también ha propuesto varias fechas para su duelo contra Harris.

Por otro lado, los candidatos presidenciales Trump y Harris quieren enfrentarse en un duelo televisivo en septiembre. La estación de televisión organizadora ABC anunció que el republicano y el demócrata habían aceptado ambos una fecha el 10 de septiembre (hora local/11 de septiembre CEST).

Trump había propuesto dos fechas más para debates con Harris en septiembre. Sin embargo, el equipo de campaña de Harris ha rechazado esto y ha ofrecido en su lugar un debate adicional entre Harris y Trump en octubre -sin mencionar una fecha específica-. "La discusión sobre los debates ha terminado", explicó Michael Tyler, director de comunicaciones de la campaña de Harris. El juego ha terminado.

