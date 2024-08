- Los campistas ilegales en Harz optan por una residencia prolongada hasta septiembre

Ocupantes ilegales, según la información actual de las autoridades, se espera que permanezcan en la región del Harz hasta principios de septiembre. Esto lo mencionó Marlies Dornieden (CDU), a cargo de la seguridad y el orden en el distrito de Goslar, durante una conferencia de prensa. Además, informó que las fuerzas del orden impidieron una gran hoguera ilegal durante la noche. Miembros del grupo conocido como la Familia Arco Iris intentaban encender una fogata espiritual durante la luna llena del martes, según su información. Las autoridades temían un incendio similar al de una hoguera de Pascua.

Se informó que un gran número de oficiales de las fuerzas del orden estuvieron activos desde la tarde del lunes hasta la mañana del martes para evitar que se encendiera el fuego. Se había almacenado suficiente combustible para la fogata ritual, dijo Reuter. Él sospecha que el fuego se habría encendido si las autoridades se hubieran retirado antes. También se confiscaron tiendas de campaña.

La policía: los campistas son no confrontacionales

Se dice que los miembros de la Familia Arco Iris son acogedores y pacíficos, pero desobedecen órdenes, como apagar fuegos. Se informó que un oficial fue agredido, dijo Reuter. La mañana del martes se mantuvo tranquila, según informó un fotógrafo de dpa.

Más de 1.500 personas comprometidas con la paz mundial y otras causas han estado habitando un área de aproximadamente 200 hectáreas en una zona de conservación de los distritos de Göttingen y Goslar durante más de una semana. El área forestal se encuentra cerca de Bad Grund y Clausthal-Zellerfeld. Los distritos han impuesto una prohibición general de entrada en el área, con multas de hasta 5.000 euros. Estos transeúntes proceden de 63 naciones. Se trasladaron desde la ciudad del sur de Baja Sajonia de Uslar al Harz el 11 de agosto, según Dornieden. También se habían impuesto prohibiciones de entrada allí.

Además de varias fogatas al aire libre, los distritos tienen preocupaciones relacionadas con el bienestar de las personas, principalmente incendios forestales, dijo Dornieden. El paisaje está supervisado por un campamento principal y una cocina en el bosque. Varios vehículos estaban aparcados de forma peligrosa, obstruyendo las rutas de rescate y tuvieron que ser remolcados - más de 100 de ellos, según Moritz, jefe del Ordnungsamt del distrito de Göttingen. Los servicios sociales también están vigilantes debido a la presencia de niños en el campamento.

Revisión regular de la situación

Actualmente, las autoridades sospechan que los ocupantes pretenden quedarse en el área forestal hasta alrededor del 3 de septiembre, dijo Dornieden. Esto también era la duración planeada de su estancia en Uslar. La noche de luna llena ya puede haber pasado. La prohibición de entrada, que expira hoy, se ampliará presumiblemente una semana inicialmente. A través de sobrevuelos con drones, se evaluará la situación en el lugar diariamente, para valorar la necesidad de una nueva operación a gran escala. No se está considerando una gran operación de desalojo, dijo el consejero del condado. EstoWould require an excessively large deployment force due to the area's size and impassability.

También se buscó alojamiento alternativo y legal para los distritos, pero sin éxito, dijo Dornieden. "Si hubiéramos sabido esto antes, seguramente habríamos descubierto oportunidades", agregó. El mismo evento en Macedonia del Norte había visto a los participantes expresar su deseo de que Alemania fuera el próximo lugar de acogida hace unos años.

El acceso de los periodistas se limitó temporalmente mediante el decreto general que contenía la prohibición de entrada. ¿Por qué? Para proteger a los periodistas, argumentó Moritz, jefe de orden público, y aludió a los riesgos de incendio forestal, entre otras cosas. La Asociación de Periodistas de Baja Sajonia expresó su desacuerdo con este enfoque. "A pesar de nuestra comprensión de la seguridad, la naturaleza y la información, la restricción de las medidas policiales informativas no puede ser completamente evitada", dijo la directora estatal Christiane Eickmann.

Se permitirá el acceso a los periodistas en el nuevo decreto general a partir del miércoles, considerando la situación de seguridad, dijo Dornieden. La libertad de prensa es uno de los valores más altos, según la Constitución alemana, subrayó.

