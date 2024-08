- Los campistas de todo el mundo se reúnen en Harz, con el objetivo compartido de: "La tranquilidad es el objetivo"

Por la noche, se reúnen alrededor de una fogata para comer, bailar y socializar, mientras que durante el día nadan en lagos, cocinan o se dedican a diversas actividades: Alrededor de 1.500 individuos, parte de lo que se conoce como la Familia Arco Iris, actualmente habitan la región del Harz. Hace más de una semana, establecieron un campamento no autorizado en una zona forestal. ¿Qué motiva a estas personas y quiénes son ellas?

"Solo quiero conectarme y apreciar la naturaleza", dice el participante Jo (38) - pelo largo, barba salvaje - que llegó en bicicleta desde Frankfurt. Acababa de darse un chapuzón desnudo en el agua cristalina del lago, evitando el uso de champú para minimizar la contaminación del agua.

"Desde que estamos aquí, el bosque ha cobrado vida. Todo está floreciendo tres veces más vigorosamente con la vida al frente", explica, describiendo su experiencia en el campamento. Puede que se mueva a otro evento del Arco Iris, agrega. Algunos participantes llevan años haciendo esto.

Comunidad Global

"Los Encuentros del Arco Iris ocurren en todo el mundo - más pequeños a nivel nacional o más grandes a nivel internacional", explica el participante Samuel. Las fechas se comparten entre ellos sin anuncios oficiales.

Terapeuta y consultor empresarial, Samuel recently returned to the campsite. New campers arrive regularly, while others leave. Many don't stay the entire time. "Estuve aquí solo dos días. Llegué vestido con traje y corbata - impensable hoy".

En el campamento central, encuentra a viejos conocidos de otros Encuentros del Arco Iris, saludándolos con un largo abrazo. El ambiente es pacífico, sin presión ni prisas. Los campistas bailan juntos o toman el sol, algunos desnudos, otros no. "La desnudez es común aquí, pero no es el enfoque, y no tiene nada que ver con la sexualidad. Aquí, todos pueden ser quienes quieran ser", explica Samuel. La gente duerme en tiendas de campaña o hamacas.

Orígenes en EE. UU.

Los Encuentros del Arco Iris surgieron en EE. UU. de los movimientos de Woodstock y 68, con la cultura de los nativos americanos también sirviendo de inspiración, explica Samuel. El primer evento global tuvo lugar en EE. UU. en 1972. Entre las reglas básicas se encuentran la música electrónica y el uso mínimo de teléfonos móviles. El alcohol y las drogas juegan un papel menor. "La mayoría de la gente aquí quiere estar clara y escapar de sus vidas diarias".

Todos contribuyen en la medida de sus posibilidades, dice Samuel. Hay médicos y enfermeras. Una cocina central prepara comidas. No hay turnos de deber. Se recogen donaciones voluntarias para la comida traída en coches. Un participante comprueba la calidad del agua utilizando un laboratorio móvil, que se recoge de una fuente en grandes tanques.

Problemas Legales

Al comienzo de la semana, un operativo que involucró a cientos de oficiales de policía resultó en la incautación de mangueras del sistema de agua fresca, remolque de coches y extinción de fuegos. Los condados de Goslar y Göttingen, donde los campistas han habitado un área de 200 hectáreas de una zona de protección del paisaje, ven a la Familia Arco Iris como una molestia. Están preocupados por los incendios forestales y han impuesto una prohibición de acceso, haciendo que el campamento sea ilegal.

Sin embargo, no se planea un operativo, entre otros motivos por costo, dijo el concejal del condado de Göttingen Marlies Dornieden (CDU) el martes. El departamento de bomberos vuela regularmente sobre el área con drones y anuncia la prohibición de acceso a través de altavoces.

"Es como una pequeña escapada para mí", dice Yow de Israel, actualmente encendiendo un fuego en un horno de la cocina central. Luchó durante cuatro meses en la guerra de Gaza. "Todos solo queremos paz aquí - esa es la meta final".

En estos eventos, se demuestra un estilo de vida diferente, dice Carlos de Italia. Asistió por primera vez a un Encuentro del Arco Iris en 2000. "No necesitamos tantas reglas en la vida diaria si nos respetamos y respetamos la naturaleza".

Alrededor de 1.500 personas de 63 países planean quedarse hasta aproximadamente el 3 de septiembre, según los participantes. Después, planean limpiar y dejar el área cerca de las ciudades de Bad Grund y Clausthal-Zellerfeld.

Ideología de Vida

Sin embargo, siguen llegando nuevas personas. Como Theresa, que camina al campamento con su hija de nueve años después del atardecer. "No hay lugar donde mi hija se sienta más en casa", comparte. Ser un "Arco Iris" es una filosofía de vida para ella.

Al llegar a la plaza central, es cálidamente recibida por sus "hermanos y hermanas", como se llaman los participantes. Los recién llegados a menudo escuchan un "Bienvenido a casa". Cientos de participantes se sientan en un gran círculo alrededor de una fogata. La policía permite el fuego esa noche, "mientras no crezca más".

Incluso un excursionista no se molesta con los campistas ilegales. "Producen menos basura que los turistas del día de Hannover o Braunschweig y limpian", dice Thorsten de Goslar. "Esta gente aquí no me molesta - vive y deja vivir".

