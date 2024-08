Los caminantes burlados experimentan su magia olímpica

A los caminantes les va duro: Durante el entrenamiento, a menudo son abucheados y ridiculizados, pero cada cuatro años tienen su gran oportunidad en los Juegos Olímpicos. En París, por fin reciben el reconocimiento que merecen.

Una de las cosas más bellas de los Juegos Olímpicos es que cada cuatro años nos presenta deportes que redescubrimos y luego olvidamos, solo para volver a verlos con alegría cuatro años después. Descubrimos nuevos mundos, héroes y dramas. Ya sea tiro al plato, que parece una revelación de género con escopetas, o escalada de velocidad, donde el legendario iraní Reza Alipour pierde ante un adolescente de 19 años, o caminar, que puede parecer un poco extraño.

Este deporte no lo tiene fácil, a pesar de ser uno de los más antiguos de los Juegos modernos. Fue introducido por primera vez para hombres en 1932 en LA, y las mujeres se unieron en 1992 en Barcelona. Pero incluso con su larga historia, es fácil burlarse de caminar. Empieza con el (admitidamente) divertido y curioso balance de caderas: si solo lo ves cada cuatro años, puede parecer extraño. Es el resultado de las dos reglas de oro: la pierna debe estar recta en el contacto con el suelo, y siempre debe haber un pie en el suelo. Esto se controla no por cámaras de alta tecnología, sino por el ojo humano.

Esto lo distingue del trote y hace que toda la disciplina sea compleja. Para evitar que se degrade en una marcha huesuda, entra el balance de caderas, haciéndolo distintivo. También hay un sistema de penalizaciones complejo. Si un atleta rompe cualquiera de las dos reglas, se presenta una solicitud de descalificación. A lo largo de una carrera, estas se acumulan: primero, penalizaciones de tiempo, luego eventual descalificación. Pero imagina a alguien corriendo 35 kilómetros teniendo que prestar atención a cómo coloca un pie delante del otro. Hace que todo sea extremadamente complejo y requiere mucha concentración.

Abucheados y pitados

A esto se suman los atletas que hacen que este deporte sea amable. El campo de estos Juegos cuenta muchas historias interesantes. Están los dos ganadores de la medalla de oro en los 20 kilómetros en París. La atleta china Yang Jiayu se cierra el ombligo debido a razones culturales, se dice, preocupada de que el viento le cause problemas en el estómago. O el ecuatoriano extrovertido Brian Pintado, que ganó la primera medalla de oro de estas juegos. No ha visto a su familia en cuatro meses. Siempre lleva una foto de sus dos hijos durante las carreras. O la italiana Antonella Palmisano, que siempre lleva una flor de fieltro bordada por su madre en el pelo, en los colores del país anfitrión.

Pero también es impresionante atléticamente: Cualquiera que vea a los caminantes en vivo se sorprende de la velocidad a la que viajan. A veces es de 15 kilómetros por hora - es mucho más rápido que un deportista aficionado. Es una lástima, entonces, que estos atletas no reciban el reconocimiento que merecen por su dedicación. Incluso el alemán Christopher Linke, atleta de élite, conoce el problema. Después de su decepcionante 19º lugar en los 20 kilómetros, dijo: "Somos tan abiertos, pero cuando alguien dice que es caminante, todos tienen que reírse". El soldado de 35 años apenas estuvo en casa con su pareja durante la preparación para los Juegos, pasando la mayoría de sus días en entrenamiento en altura - 200 de 259 días antes de los Juegos Olímpicos.

Antes de los Juegos, le dijo al "Tagesspiegel" de Berlín que es abucheado constantemente durante sus vueltas de entrenamiento alrededor del lago Templiner See en su casa en Brandeburgo. Todos los días, es "pitado o ridiculizado", informó el de 35 años. La cantidad de odio, a menudo homofóbico, dirigido a los atletas de élite es difícil de creer. Un colega suyo, Jonathan Hilbert, publicó un video comparándose con un corredor promedio. El clip fue visto millones de veces, pero finalmente tuvieron que desactivar los comentarios. Hilbert fue llamado "maricón", le dijo el periódico. "Es triste", dijo, "que tenga que justificar ser un caminante en Alemania".

El problema del recorrido

A pesar de todo esto, es uno de los mejores en su campo. En su cuarto Juegos Olímpicos y después de dos quintos lugares, finalmente estaba esperando una medalla en París. Sin embargo, después de la decepción en la prueba individual, no hubo medalla en la nueva competición mixta sobre la distancia maratón. Con Saskia Feige, la única mujer alemana a nivel mundial, logró terminar en el décimo lugar. Su objetivo era hacer mejor que el 14º lugar que habían logrado anteriormente en el Campeonato del Mundo en Turquía.

Las carreras en París no fueron fáciles. El bucle de un kilómetro alrededor del Trocadero, a los pies de la Torre Eiffel, era pintoresco para los espectadores, pero no para los competidores. "La calle? Es terrible. No podía ni siquiera mirar la Torre Eiffel porque tenía que seguirLooking at the ground to avoid stepping into any holes or cracks", dijo Linke después de la primera carrera. Añadió: "Quienquiera que pensara que una curva en los adoquines en la caminata era una buena idea, nunca ha caminado en su vida".

Sin embargo, los caminantes no pueden quejarse de París. La ciudad estaba llena de expectación deportiva en los días previos a los Juegos. Los fanáticos franceses fueron especialmente entusiastas, animando a sus estrellas. En la final del equipo de judo que incluía a la superestrella Teddy Riner contra Japón, no era raro que toda una intersección se detuviera: todas las televisiones mostraban la misma imagen, la gente se detenía frente a los cafés, los coches pitaban por sus estrellas.

Esta euforia se extendió a otros deportes. Las entradas para las pruebas de larga distancia eran a menudo muy baratas o incluso gratis, lo que también beneficiaba a los marchadores. Era el reconocimiento que habían estado buscando durante tanto tiempo. Al comienzo de la semana, hasta 100,000 personas se alineaban en el recorrido temprano en la mañana para animar a los hombres en su carrera de 20 kilómetros. La atmósfera en el recorrido era "gigantesca", dijo Linke después de su primera carrera. Nadie tocó la bocina o se rió de los atletas. Todo lo contrario.

Los Juegos Olímpicos de 2024 en París serán una oportunidad significativa para que los marchadores reciban aún más reconocimiento. Su disciplina única, con sus reglas y penalizaciones complejas, será exhibida en un escenario global. En los Juegos Olímpicos de 2024, el mundo podrá ver la dedicación y el atletismo de los marchadores como nunca antes.

