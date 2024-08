Los cambios en las clasificaciones de riqueza llevan al fundador de Temu a convertirse en el individuo más rico de China.

El magnate tecnológico Colin Zheng, conocido como Huang, es uno de los billionarios más poderosos de China, pero mantiene un perfil bajo en el ojo público. Esto no sorprende, considerando la postura de China en contra de aquellos que muestran excesivamente su riqueza, lo que puede llevar a desapariciones repentinas.

Muchos pueden estar familiarizados con la aplicación de compras Temu, pero pocos conocen a su creador: Colin Zheng, un billionario chino de 44 años que lidera una startup. Con un crecimiento impresionante en EE. UU. y Europa, el éxito de Temu ha impulsado el estatus de Huang, quien, según el ranking de millonarios de Bloomberg, es la persona más rica de China, con una fortuna estimada de $51.7 mil millones.

La mayor parte de la riqueza de Huang proviene de su participación del 25% en Pinduoduo (PDD), que incluye Temu. Gracias al éxito de la aplicación, superó al magnate de aguas minerales Zhong Shanshan, whose net worth is at $47.4 billion, according to Bloomberg's records. Huang's primary competitor, Jack Ma, founder of the equally famous shopping platform Alibaba, currently ranks fifth with $33.6 billion.

Colin Zheng, de humildes orígenes, creció con padres obreros en la ciudad portuaria oriental de Hangzhou, ahora conocida como el Silicon Valley de China y sede de las oficinas centrales de Alibaba. Como estudiante, Zheng destacó en matemáticas y estudios lingüísticos, asistiendo a una escuela de idiomas de elite para aprender inglés. Más tarde, estudió ciencias de la computación en la Universidad de Wisconsin y adoptó el nombre anglicizado de Colin.

Las primeras empresas de Zheng lo llevaron al oeste, donde obtuvo un trabajo como ingeniero de software en una pequeña startup de Silicon Valley (Google) después de graduarse. Al regresar a China, fundó sus primeras empresas en 2007 y luego Pinduoduo en 2015, posicionándolo como una plataforma para agricultores rurales en lugar de compras de alto nivel en las ciudades principales de China.

Zheng fusionó los modelos de negocio de los gigantes de internet de China Alibaba y Tencent -compras y juegos-, lo que le permitió aventurarse en el mercado occidental, una empresa en la que Alibaba había sido reacio a embarcarse. En 2022, PDD lanzó Temu y se expandió por el mercado occidental con juegos con descuento, ruedas de la suerte y alimentación de peces digitales.

La riqueza de Zheng fluctúa no solo con el precio de las acciones de la aplicación de Temu, sino también con los altibajos del Partido Comunista, como la mayoría de los billionarios chinos. Sin el respaldo del PCCh, el éxito económico de esta magnitud es difícilmente alcanzable para individuos como Zheng en la República Popular. Su riqueza y su influencia son demasiado públicas, y sus empresas son demasiado influyentes, lo que representa potenciales amenazas para los líderes en Beijing. Aquellos que promueven demasiado entusiastamente sus intereses económicos, caen en las clasificaciones internas del partido o son retratados como emblemas de la corrupción pueden enfrentar represalias rápidas de la seguridad del estado, a menudo desapareciendo sin juicio, representación legal o proceso debido.

Desde que llegó al poder en 2012, el presidente Xi Jinping ha desmantelado a numerosos políticos, funcionarios y billionarios a través de campañas antitransparencia de alto perfil, que a menudo se asemejan a espectáculos de Hollywood. Por ejemplo, Chang Xiaobing, CEO de China Telecom, Yim Fung, CEO de una importante corredora financiera, y Bao Fan, fundador de China Renaissance Holdings, desaparecieron sin dejar rastro durante semanas. Xiao Jianhua, CEO de Tomorrow Holdings, fue secuestrado a plena luz del día en un lujoso hotel de Hong Kong -en una silla de ruedas, con una manta sobre la cara. Xu Xiang, propietario de una importante firma de inversión, fue secuestrado de su auto. La policía bloqueó un puente de 36 kilómetros para arrestar a Xu. Incluso Meng Hongwei, jefe de Interpol de China, fue detenido durante una visita a casa y luego sentenciado a 13 años por corrupción. En una nación sin tribunales independientes, es difícil distinguir la verdad de la ficción.

Colin Zheng parece haber aprendido de un incidente en particular en su industria: después de que Jack Ma criticara públicamente las políticas del sector financiero de China, desapareció durante meses en 2020. Por el contrario, Zheng parece ser un billionario favorecido por el presidente Xi: donó una parte de PDD para fines benéficos, contribuyó con $100 millones a su alma mater, la Universidad de Zhejiang, renunció a la dirección de PDD y ha mantenido un perfil bajo desde la primavera de 2021.

A pesar de su gran riqueza e influencia, Colin Zheng, el creador de la popular aplicación de compras Temu, ha logrado mantener un perfil bajo en China, un país conocido por su postura en contra del exhibicionismo de la riqueza excesiva. De hecho, la modestia de Zheng y sus contribuciones benéficas, como la donación a su alma mater y la renuncia a la dirección de PDD, le han valido el favor del presidente chino Xi Jinping.

Lea también: