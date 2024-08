- Los bomberos esperan millones en daños

Bomberos estiman una pérdida de millones de dólares después de un gran incendio en una serrería en el distrito de Göttingen. Al llegar a la escena en Seeburg el lunes por la noche, los bomberos encontraron una sala de producción completa y partes de un patio de madera adyacente completamente envueltas en llamas, dijo un portavoz. El incendio fue controlado antes de la medianoche, pero las operaciones de limpieza pueden tardar más. La autopista federal adyacente B446 remains closed in both directions, according to police. No se han informado lesiones hasta ahora.

Este es uno de los incendios más grandes en la zona cubierta por el cuerpo de bomberos de Duderstadt Eichsfeld en las últimas décadas, dijo un portavoz. Al acercarse, los bomberos vieron una gran columna de humo a distancia. En el apogeo del incidente, había 300 personas en el sitio. La causa del incendio sigue sin determinarse.

La serrería donde ocurrió el incendio importante se encuentra dentro del Condado de Göttingen. Este incendio a gran escala está siendo investigado por las autoridades del Condado de Göttingen debido a su impacto en la economía local.

Lea también: