Los Bidens se dirigen a St. Croix, un último descanso antes de un acalorado 2024

Es un lugar familiar: los Biden han veraneado en las Islas Vírgenes desde hace más de una docena de años, construyendo una rutina de días de playa y salidas de golf entre los setos de buganvillas y las palmeras.

Fue a St. Croix donde Biden se escapó con su esposa el año pasado antes de tomar una decisión final sobre su candidatura a la reelección, y donde se retiró en 2019 mientras se preparaba para su primer desafío a Donald Trump.

Este año, Biden volverá a prepararse para unas elecciones -las últimas tras más de 50 años en la vida pública- mientras se empapa de los días de 80 grados de la isla y de los ligeros vientos alisios.

La escapada de una semana a las Islas Vírgenes pondrá el broche final a un año en el que el presidente ha afrontado importantes retos, como dos guerras en el extranjero, unos índices de aprobación a la baja y el nerviosismo de los demócratas por el debilitamiento de su posición política de cara a 2024.

Llega el mismo día en que su principal diplomático y otros altos funcionarios se encuentran en México buscando soluciones diplomáticas a la oleada de migrantes en la frontera sur de EE.UU., una cuestión que parece destinada a desempeñar un papel central en las elecciones del próximo año.

Y los legisladores siguen regateando sobre las peticiones de financiación de Biden para Ucrania, Israel y la frontera, provocando la ira de la Casa Blanca por marcharse de Washington por vacaciones sin aprobar la nueva ayuda.

A pesar de los desafíos, nunca pareció dudarse de que Biden cerraría 2023 en el trópico, como ha sido su tradición durante años.

Las escapadas presidenciales han sido durante mucho tiempo un acto de equilibrio entre el tiempo en familia y la gestión de crisis. El aparato presidencial de ayudantes, equipos de comunicación y seguridad acompaña a Biden allá donde va, incluido el Caribe.

Las vacaciones de Biden ya se han visto interrumpidas por el temor a la expansión del conflicto en Oriente Próximo. La mañana de Navidad fue informado en Camp David de los ataques contra una base estadounidense en Irak, y posteriormente ordenó ataques de represalia contra el grupo iraní responsable.

El miércoles, Biden estuvo acompañado en el Air Force One por su asesor de seguridad nacional Jake Sullivan, que ha sido fundamental en la respuesta estadounidense a la guerra entre Israel y Hamás. Sullivan viajó a Israel a principios de este mes para mantener conversaciones con altos funcionarios, entre ellos el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, sobre la transición a una fase de menor intensidad de los combates en Gaza.

Sullivan también acompañó a Biden a Santa Cruz el año pasado, cuando la guerra de Ucrania entraba en su décimo mes.

Los signos del séquito presidencial eran visibles en Santa Cruz en el período previo a la llegada de Biden: los aviones de transporte jumbo C-17 situados entre los saltadores de charcos del aeropuerto; los controles de seguridad temporales entre las flores a lo largo de la tranquila carretera costera; un número inusualmente elevado de visitantes de Washington.

En los últimos años, Biden se ha retirado de la vista del público en Santa Cruz, pasando el tiempo en una casa aislada propiedad de Bill y Connie Neville, a quienes la Casa Blanca ha descrito como amigos de Biden. También son donantes demócratas.

En 2022, Biden sólo estuvo acompañado por la primera dama y dos de sus nietos, Hunter y Natalie, hijos del difunto hijo del presidente, Beau.

Durante sus visitas en los años posteriores a que Biden ejerciera como vicepresidente, cuando su aparato de seguridad disminuyó y la normalidad encontró un retorno a su rutina diaria, la primera pareja podía ser vista por la isla en ocasiones prácticamente sin séquito, conduciendo ellos mismos por las carreteras bordeadas de flores en un sedán Toyota de alquiler.

Biden ha salido a jugar al golf en el Buccaneer Resort, un campo de par 70 descrito como "difícil, pero muy jugable" en el sitio web del complejo.

También ha salido a cenar de vez en cuando, como el año pasado en uno de los mejores restaurantes de la isla.

Al salir con dos de sus nietos, los periodistas le preguntaron por sus planes para 2024.

"¿Van a celebrarse elecciones?", preguntó bromeando, antes de pronosticar: "2023 va a ser un buen año".

La lealtad de Biden a Santa Cruz, un territorio estadounidense, ha sido la más destacada de cualquier político estadounidense en la historia reciente. Antes de la visita de Biden en 2022, un presidente estadounidense en ejercicio no había visitado Santa Cruz desde que Harry S. Truman llegó en yate, el USS Williamsburg, en 1948.

En 1997, el Presidente Bill Clinton visitó la vecina Santo Tomás, otra de las Islas Vírgenes de EE.UU., para sus vacaciones de invierno, alquilando un catamarán con su familia y practicando snorkel con su hija Chelsea.

Una cosa que Biden no encontrará en St. Croix: votos para la reelección. Los residentes de este territorio organizado y no incorporado no pueden votar en las elecciones presidenciales de EE UU.

