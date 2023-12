Los Beatles pintaron juntos un cuadro durante una gira por Japón. Ahora se subasta

LosBeatles se encontraban en medio de una gira que les llevó a tocar cinco conciertos en sólo tres días en el famoso estadio japonés Nippon Budokan, pero cuando no estaban actuando, estaban encerrados en la suite presidencial del Tokyo Hilton creando una obra de arte que se conoció como "Imágenes de una mujer".

Este cuadro, que algunos expertos consideran la única obra de arte realizada conjuntamente por los cuatro Beatles (o al menos firmada por los cuatro), se pondrá a la venta en la casa de subastas Christie's de Nueva York el 1 de febrero.

Se calcula que "Images of a Woman" alcanzará entre 400.000 y 600.000 dólares y "cristaliza un momento mágico de la historia de los Beatles", dijo Casey Rogers, especialista de Christie's, en una entrevista telefónica.

"Es una rareza tener una obra en papel fuera de su catálogo musical que sea una reliquia física, un objeto tangible con contribuciones de los cuatro Beatles", dijo sobre el cuadro de 21,5 por 31 pulgadas.

Es un objeto de recuerdo, una obra de arte, que probablemente atraiga a un sector mucho más amplio de coleccionistas...". Es una maravillosa pieza narrativa".

Cómo se creó "Imágenes de una mujer

Según cuenta la historia, los Fab Four pasaron unas 100 horas en Japón durante su gira de 1966.

Fuera de las actuaciones (y aparte de dos ocasiones en las que Paul McCartney y John Lennon se escaparon con miembros de su séquito para hacer turismo por Tokio), el grupo permaneció en su habitación de hotel a instancias de las autoridades locales, preocupadas por su seguridad. La visita de la banda al país atrajo tanto a admiradores como a manifestantes: hubo informes de amenazas por parte de nacionalistas japoneses, entre ellos algunos enfadados porque una banda de rock occidental tocara en un escenario considerado el hogar espiritual de las artes marciales.

Según el comunicado de prensa de Christie's, un visitante les regaló algunos materiales de arte; la banda pronto se reunió alrededor de una mesa, con una hoja en blanco de papel artístico japonés en el centro y una lámpara aproximadamente centrada encima. Cada Beatle se sentó en una esquina, pintando algo diferente. De fondo sonaban las grabaciones del álbum que se convertiría en "Revolver".

El fotógrafo Robert Whitaker, representado por el mánager de la banda, Brian Epstein, estaba presente para capturar al grupo en plena faena. "Nunca los vi más tranquilos ni más contentos que en ese momento", observó, según el comunicado de Christie's.

Los Beatles no eran ajenos al arte visual. Lennon estudió arte y McCartney también. Tanto George Harrison como Ringo Starr dibujaban "a menudo y con mucho talento", añade el comunicado de Christie's.

Cada rincón del cuadro refleja un toque personal, con mucha variedad de formas, colores e incluso las pinturas utilizadas. La parte de Harrison, que utiliza pinceladas más oscuras y de aspecto más anguloso, parece extenderse más desde su esquina, mientras que la zona de Starr es más pequeña y caricaturesca. Tanto Lennon como McCartney trabajaron principalmente con acrílico, según Christie's, mientras que Harrison y Starr recurrieron más a la acuarela.

Y en el centro, donde antes estaba la lámpara, están las firmas.

Los Beatles nunca dieron a su cuadro un título oficial, pero se conoció como "Imágenes de una mujer" a finales de la década de 1980, cuando "un periodista japonés creyó ver genitales femeninos en el cuadrante de Paul", según Christie's.

"Todo depende del ojo del espectador, ¿no es así?", dijo Rogers. "No era necesariamente la intención del cuadro cuando se estaba pintando. Creo que era más fluido, más libre y que los miembros se expresaban".

"Es realmente interesante que haya tenido otras interpretaciones a lo largo del tiempo y probablemente siga teniendo otras interpretaciones".

Una vez terminado, el cuadro fue adquirido por Tetsusaburo Shimoyama, un ejecutivo de la industria del entretenimiento que entonces era presidente del club de fans de los Beatles de Tokio. En 1989, fue adquirido por el propietario de una tienda de discos Takao Nishino, según informó The Atlantic en 2012, cuando Nishino, a su vez, sacó a subasta "Imágenes de una mujer". (Nishino, durante algunos años, había guardado la pieza debajo de una cama, señaló la revista).

Después de que Nishino decidiera separarse del cuadro, declaró a The Atlantic: En un principio, pensé que sería mejor conservarlo como una pieza del patrimonio cultural japonés; nunca ha salido de suelo japonés en 46 años". Pero el fenómeno Beatles era y sigue siendo mundial".

El atractivo perdurable de los Beatles

La Beatlemanía ha continuado en las décadas transcurridas desde la disolución del grupo, y como señaló Rogers, "nunca dejan de ser noticia". El interés por la música de la banda, las vidas de sus miembros y sus contribuciones a la cultura pop desempeñan un papel importante en su atractivo "perenne", afirmó.

"Incluso los vemos en las noticias tan recientemente como (el mes pasado) con la ayuda de la inteligencia artificial", dijo, haciendo un guiño al lanzamiento de "Now and Then", una canción inacabada hace tiempo que ahora se ha completado utilizando inteligencia artificial.

"Imágenes de una mujer" formará parte de la "Venta excepcional" de Christie's, una subasta anual que se celebra en Nueva York, Londres y París.

"Se trata de obras maestras, a menudo objetos únicos con importancia histórica", explicó Rogers, quien señaló que el cuadro de los Beatles se subastará junto a otros objetos de rock and roll, así como obras de arte, objetos relacionados con el deporte y mucho más.

Aunque no fue muy celebrado, o ni siquiera conocido, "Images of a Woman" fue el resultado único de un momento particular en la carrera de la banda. A finales de agosto de 1966, menos de dos meses después de abandonar Japón, los Beatles habían dado su último concierto -a pesar de una actuación en una azotea en 1969- en el Candlestick Park de San Francisco, poniendo fin a sus rigurosas giras y centrándose en el trabajo de estudio.

"Creo que ('Images of a Woman') refleja realmente esas 100 horas que pasaron juntos... probablemente una de las últimas veces que se sentaron juntos, reflexionaron, no tenían horarios que les obligaran a ir a otro sitio que no fuera el Budokan para sus conciertos", dice Rogers.

"Y quizá, al mismo tiempo, fue una liberación durante este encierro", señaló. "Simplemente esta gran salida creativa para ellos".

