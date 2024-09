Los aviadores ucranianos terminan su formación en Francia a las 18:25.

17:24 Olaf Scholz se reúne con Zelensky en Nueva York

El canciller alemán Olaf Scholz se reunirá con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante su visita a Nueva York el lunes. También están programadas reuniones con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, según fuentes gubernamentales. Zelensky busca presentar un "Plan de Victoria Estratégica" en la defensa contra los agresores rusos durante su visita a EE. UU. Una reunión con el presidente estadounidense Joe Biden en Washington está programada para el jueves. "Buscamos enviar un mensaje en Nueva York de que este conflicto, la guerra de agresión rusa, está bajo la lupa", dijo un alto funcionario gubernamental que habló bajo condición de anonimato en una rueda de prensa sobre el viaje del canciller.

16:58 Putin rechaza invitación a la investidura de México

El presidente ruso Vladimir Putin no asistirá a la investidura del presidente mexicano Claudia Sheinbaum, según reportó el medio en línea "Ukrajinska Prawda". El gobierno mexicano había extendido una invitación a Putin, confirmada por un portavoz ruso. Un representante asistirá a la investidura en lugar de Putin. No se dio ninguna razón por parte del portavoz. Previamente, Polonia había pedido a México que detuviera a Putin a su llegada, basándose en una orden de arresto de la Corte Penal Internacional.

15:53 Federación de Ajedrez de Rusia critica a Carlsen

El vicepresidente de la Federación de Ajedrez de Rusia instó al campeón mundial de ajedrez Magnus Carlsen a devolver los premios de las competiciones rusas. Esto fue informado por telecomasia.net en su portal de noticias. Carlsen había sugerido anteriormente que los jugadores rusos y bielorrusos participaran en torneos globales bajo una bandera neutral. "Me gustaría recordar a Carlsen sus primeros pasos en su carrera en Rusia", dice el vicepresidente Sergey Smagin. "Visitó Rusia siendo niño, compitió en various torneos y ganó una considerable cantidad de dinero aquí. Antes de expresar sentimientos negativos sobre Rusia, debería devolver primero sus deudas de estas ganancias".

14:30 Hungría busca aumentar la cooperación económica con Rusia

El ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, aboga por ampliar la cooperación económica con Rusia en sectores no afectados por las sanciones de la Unión Europea. Lo mencionó en una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Salud de Rusia, Mikhail Murashko, durante un foro económico entre los dos países en Hungría. También reafirmó que, en opinión del gobierno húngaro, "las sanciones de la UE están resultando ineficaces". Hungría es miembro de la UE y de la OTAN. Las visitas de miembros del gabinete ruso a estos países se han vuelto raras desde el conflicto de Ucrania.

14:00: Soldado estadounidense muerto por soldados rusos en Ucrania

Un ciudadano estadounidense que luchó por separatistas prorrusos en el este de Ucrania ha sido presuntamente torturado y asesinado por soldados rusos, según investigadores. El Comité de Investigación informó del crimen cometido por tres soldados rusos en abril. Un cuarto soldado es acusado de ayudar a ocultar el cuerpo. No se reveló ningún móvil para el crimen. Russell Bentley, también conocido como "Texas" o "Donbass Cowboy", se unió a los separatistas prorrusos en Ucrania en 2014. Luchó junto a ellos hasta 2017 y permaneció en el este de Ucrania.

13:56 Zelensky espera el respaldo rápido de Biden para su "Plan de Victoria"

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky espera recibir el respaldo del presidente estadounidense Joe Biden para su plan para concluir el conflicto de Ucrania durante su próxima visita a Washington. "Realmente espero que lo respalde", dijo Zelensky el viernes en Kyiv en una conferencia de prensa conjunta con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El "plan de victoria" requiere decisiones rápidas de los aliados entre octubre y diciembre, dijo. "Creemos que este plan tendrá éxito", agregó Zelensky.

13:10 Rusia recuperará el control de Kursk

Rusia espera recuperar el control de la región de Kursk actualmente controlada por las tropas ucranianas, según el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov. "Nuestros soldados están desempeñándose bien, lo lograrán. Se restaurará el control", dijo Peskov. Si bien la situación en los territorios ocupados de Rusia actualmente es desafiante, mejorará a favor de Rusia en el futuro, agregó. Sin embargo, el ejército no revelará públicamente su estrategia y Peskov no proporcionó un cronograma específico.

12:48 Rusia podría haber estado al tanto del avance de Ucrania en Kursk

Las autoridades y el ejército ruso en Kursk podrían haber recibido advertencias sobre una ofensiva ucraniana inminente, según un informe de The Guardian basado en lo que afirma son documentos rusos descubiertos por el ejército ucraniano durante la ofensiva de Kursk. The Guardian no pudo verificar la autenticidad de los documentos, pero comparten las características típicas de las comunicaciones militares rusas genuinas. Los documentos sugieren advertencias dentro de las autoridades y el ejército ruso sobre avances específicos de Ucrania en territorio ruso, que se remontan a enero de 2024. Se informes de medidas ordenadas para fortalecer la defensa de la frontera tan temprano como mediados de marzo. Sin embargo, aún se estaban haciendo críticas en junio sobre unidades que tenían un promedio de fuerza solo del 60 al 70 por ciento y principalmente consistían en reservistas sin entrenar. Las unidades ucranianas lanzaron un ataque sorpresa en la región de Kursk a principios de agosto.

12:50 Ucrania Prohibe el Uso de Telegram para Autoridades y Militares

Ucrania ha cerrado principalmente el uso del servicio en línea Telegram para el personal gubernamental, militar y de seguridad. El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional anunció en Facebook que la instalación y utilización de Telegram en los dispositivos oficiales de los empleados del gobierno, personal militar, trabajadores del sector de seguridad y defensa, y empresas que administran la infraestructura crítica ya no está permitida. La prohibición se justifica por "razones de seguridad nacional".

12:23 Raiffeisen Bank se Deshace de su Sucursal en Bielorrusia

Raiffeisen Bank International (RBI) está vendiendo su filial bielorrusa y se retira de ese mercado. El banco austríaco ha declarado que ha firmado un acuerdo para vender su participación del 87,74% a Soven 1 Holding Limited. La venta tendrá un impacto significativo en los resultados del banco. Raiffeisen Bank International ya ha reducido significativamente sus operaciones en Rusia debido a la presión del Banco Central Europeo. Sin embargo, un tribunal ruso ha emitido una orden preliminar que impide a RBI vender su filial bancaria en Rusia.

12:01 Informe: UE Planifica Préstamo de €35 Mil Millones para Ucrania

La Comisión Europea está planeando un préstamo de €35 mil millones para Ucrania. Esto forma parte de los planes del G7 para proporcionar a Ucrania $50 mil millones (alrededor de €46 mil millones) utilizando los fondos de los activos estatales rusos congelados.

Mientras tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado oficialmente la ayuda financiera de hasta €35 mil millones en su cuenta X.

11:33 Rusia Advierte al Occidente: No Ignoren las Advertencias

El gobierno ruso ha advertido al Occidente que no ignore las advertencias contra la entrega de armas a Ucrania que puedan alcanzar objetivos dentro de Rusia. Según la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Maria Zakharova, si esto ocurre, la naturaleza del conflicto cambiará, lo que podría tener graves consecuencias para todo el mundo. Zakharova no espera negociaciones con EE. UU. en el futuro cercano. No habrá reunión entre el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y su homólogo estadounidense, Antony Blinken, en el margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, ya que "no hay nada de qué hablar".

10:53 UE: No Hay Expulsión Obligatoria de Hombres Ucranianos

La Comisión Europea ha aclarado que la expulsión obligatoria de ciudadanos ucranianos varones de edad militar no es factible en los países de la UE. Esto no está permitido bajo la directiva de protección temporal, según la comisaria de Asuntos Internos de la UE, Ylva Johansson. "Ayudaremos a aquellos que deseen regresar a Ucrania y discutiremos con las autoridades ucranianas y el gobierno ucraniano cómo se puede lograr esto de la manera más efectiva. No expulsaremos a nadie de la UE", enfatizó. Anteriormente, el ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Radosław Sikorski, había sugerido que los países de Europa occidental animen a los hombres ucranianos de edad militar a regresar a Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrij Sybiha, reportedly apoyó esta idea.

10:12 General Freuding Ve "Huecos" en las Sanciones a Rusia

El coordinador militar de la ayuda a Ucrania de Alemania, Christian Freuding, dijo en relación con la producción de armas de Rusia: "Vemos que la situación ha empeorado para los rusos para mantener en funcionamiento su industria de defensa con sus complejos suministros de componentes, pero aún así lo logran. Lo logran encontrando rodeos y confiando en la ayuda de aliados como China, Corea del Norte e Irán". Si bien es obvio que las sanciones están surtiendo efecto, todavía existen talentos para "descubrir huecos o incluso opciones legales de elusión completas".

09:03 Von der Leyen Promete Mayor Apoyo para el Suministro de Energía de Ucrania Durante el Invierno

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha prometido mayor apoyo para el suministro de energía de Ucrania durante el invierno mientras comienza su visita a Kyiv. "Mi octava visita a Kyiv tiene lugar en un momento en el que está a punto de comenzar la temporada de calefacción y Rusia continúa asaltando la infraestructura energética del país", escribe en la plataforma de redes sociales X. Ha publicado una foto de su llegada a la estación de tren de Kyiv. "Apoyaremos a Ucrania en sus valientes esfuerzos. Estoy aquí para discutir el apoyo de Europa. Desde la preparación para el invierno hasta la defensa, y la membresía de la UE y el progreso en los préstamos del G7".

08:20 "Tendencia Hacia el Autoritarismo" - UE Considera la Suspensión del Viaje sin Visa para los Georgianos

Bruselas está considerando la suspensión del viaje sin visa para los georgianos a la Unión Europea. Un portavoz de la UE anónimo le dijo a Politico que esto se debe al retroceso democrático bajo el partido en el poder, Sueño Georgiano. "Todas las posibilidades están sobre la mesa" si Georgia no revierte su tendencia hacia el autoritarismo, incluidas "la posible suspensión temporal de la liberalización de visados", dijo el portavoz. Recientemente, el partido en el poder Sueño Georgiano aprobó una ley sobre agentes extranjeros que se parece a la legislación represiva rusa utilizada contra los críticos del Kremlin.

07:42 Ucrania Rechaza la Propuesta de Compromiso de Polonia Sobre Crimea

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania ha rechazado la propuesta de Polonia sobre el estatus de Crimea, negando cualquier margen de maniobra. El ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Radosław Sikorski, sugirió un referéndum como parte de una posible estrategia de negociación con Rusia. "Todos los esfuerzos deben centrarse en liberar el peninsula, no en satisfacer los caprichos del Kremlin a expensas de los intereses de Ucrania y el derecho internacional", explicó el ministerio de Kyiv.

06:29 Visita de von der Leyen a Kyiv - Reuniones con ZelenskyyLa Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitará Kyiv hoy. El Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, ha programado reuniones con ella, centradas en los preparativos de invierno. "Quedó claro que los temas energéticos están en primer plano", dijo Zelenskyy. También se discutirán la situación en la línea del frente, las entregas de armas, los proyectos conjuntos de defensa, el camino de Ucrania hacia la membresía de la UE y el apoyo financiero adicional para la nación atacada por Rusia.

05:32 Ucrania Participa por Primera Vez en un Ejercicio de la OTANUcrania participa por primera vez en un ejercicio de la OTAN liderado por los Países Bajos. El ejercicio, dirigido a probar sistemas anti-dron, está en curso, según la oficina de prensa de la OTAN. "Se probaron en vivo más de 60 sistemas anti-dron y tecnologías como sensores, sistemas drone-a-drone, inhibidores y interceptores cibernéticos", informó la alianza. La participación de Ucrania forma parte del plan de acción de la OTAN-Ucrania para la cooperación en innovación, acordado durante la cumbre de julio.

04:28 Activista Transgénero Muerta a Puñaladas en Georgia

En Georgia, una activista transgénero, Kesaria Abramidze, fue asesinada a puñaladas en su apartamento justo después del controvertido paso de una ley internacional de derechos LGBTQ. Según el Ministerio del Interior de Georgia, Abramidze, conocida como modelo, actriz e influencer, murió tras recibir varias puñaladas. Su novio fue detenido como principal sospechoso, acusado de asesinato, presuntamente cometido con extrema crueldad y por la orientación de género de la víctima. El asesinato ocurrió un día después de la aprobación de una ley de "valores familiares", criticada por la UE y organizaciones de derechos humanos como una infracción a los derechos LGBTQ.

03:25 Lufthansa Considera Suspender Vuelos Frankfurt-Pekín por Sanciones a Rusia

Lufthansa está considerando suspender su conexión diaria entre Frankfurt y Beijing. Se espera una decisión en octubre. Un portavoz atribuyó esto a un "terreno de juego injusto" para las aerolíneas europeas en comparación con las regionales que se benefician de costos operativos bajos, estándares sociales subpar y grandes inversiones gubernamentales en aviación. Además, estas aerolíneas aún pueden utilizar el espacio aéreo ruso, que ha estado cerrado para aerolíneas europeas y estadounidenses desde la introducción de sanciones contra Rusia debido al conflicto de Ucrania, lo que las obliga a volar alrededor de él con costos de combustible aumentados.

02:27 Ataque Ruso a Sumy Apunta a la Red Eléctrica

Las fuerzas rusas lanzaron ataques aéreos contra un centro geriátrico y la red eléctrica en la ciudad ucraniana de Sumy, lo que resultó en al menos una muerte civil. La autoridad de monitoreo de la ONU declaró que los ataques a la red eléctrica probablemente violaron el derecho internacional humanitario. La Agencia Internacional de Energía informó que Ucrania podría experimentar interrupciones en el suministro de energía equivalentes a un tercio de la demanda pico durante los meses de invierno críticos.

01:25 Más de 1.18 Millones de Ucranianos en Alemania

La cantidad de refugiados en Alemania ha alcanzado un récord histórico. Según la Oficina de Registro de Extranjería, la cifra era de alrededor de 3.48 millones a mediados de 2024, un aumento de 60,000 en comparación con el final del año anterior. Esto es el número más alto desde los años 50, según NOZ, con 1.18 millones de estos refugiados siendo ucranianos, lo que representa un aumento de 45,000 en comparación con el año anterior. La cifra incluye a todas las personas, independientemente de su estado de residencia, desde solicitantes de asilo hasta refugiados reconocidos hasta personas toleradas.

00:22 Lindner: La Ayuda a Ucrania No es Razón para Suspender el Freno a la Deuda

Los políticos de SPD y Verdes argumentan que existe un acuerdo en la coalición de semáforo para suspender el freno a la deuda para una ayuda extensiva a Ucrania. Sin embargo, el líder de FDP y Ministro de Finanzas, Christian Lindner, discrepa: "No estoy al tanto de un acuerdo así. No habría aprobado una resolución así". Lindner afirma que aunque la situación de Ucrania es grave, no se considera una emergencia de acuerdo con la Ley Fundamental. "Para Ucrania, estamos colaborando junto con nuestra ayuda bilateral en un programa de $50 mil millones de las naciones G7", agrega.

23:23 Bulgaria Pide una Prohibición de la UE para las Importaciones de Huevos de Ucrania

Bulgaria propondrá una suspensión de las importaciones de huevos de Ucrania en una reunión del Consejo de Agricultura y Pesca de la UE el 23 de septiembre en Bruselas. El Ministro de Agricultura de Bulgaria, Georgi Takhov, anunció esto, señalando las disputas continuas entre Ucrania y los estados miembros del este de la UE sobre el comercio agrícola. Estas disputas han llevado anteriormente a barricadas fronterizas, prohibiciones de importación de maíz y trigo ucranianos y protestas de agricultores en Polonia y Bulgaria.

22:13 Merz Desestima un "Camino hacia un Proceso de Paz" con Rusia

El líder de la CDU, Friedrich Merz, expresa su preocupación por la situación de Ucrania y menciona: "No creo que podamos iniciar un proceso de negociación de paz en este momento". Rusia solo cesará sus acciones cuando un conflicto violento parezca poco prometedora o si Kyiv cede. A largo plazo, Alemania tendrá que seguir armando militarmente a Ucrania. "Creo que tenemos que proteger la libertad y la tranquilidad de Rusia, no junto a Rusia", dice Merz. Esto es un trago amargo. "No hay otra opción en este momento, al menos mientras Putin y su administración estén al mando".

