- Los aviadores japoneses recuperaron un avión cargado de diamantes del cielo; Diamond Jack separó las gemas preciosas.

Durante las primeras etapas de la campaña del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial en marzo de 1942, los cielos sobre Java estaban controlados por veloces aviones de combate Zero, mientras el Ejército Imperial Japonés avanzaba. Un grupo de individuos holandeses, que viajaban en un Douglas DC-3-194 llamado "Pelican", intentó huir de Java rumbo a la seguridad de Australia. El avión fue atacado por aviones japoneses al acercarse a Broome, lo que resultó en un accidente en la Bahía de Carnot.

Escombros Devastados por Cazadores

Por suerte para los pasajeros, el piloto, Ivan Smirnow, era un experimentado piloto de combate de la Primera Guerra Mundial. A pesar de su origen ruso y su posterior exilio en el Lejano Oriente, había derribado once aviones alemanes en la guerra. Sin embargo, no pudo hacer frente a tres Mitsubishi Zeros liderados por el as de la aviación Zenjiro Miyano. El lado izquierdo del DC-3 fue acribillado en el ataque inicial, dejando a Smirnow gravemente herido. Él estratégicamente hizo caer el avión en barrena y se precipitó hacia el suelo, ahorrando a los pasajeros un aterrizaje inevitable en el agua.

Después de sobrevivir de milagro, los desafortunados pasajeros se encontraron varados en los restos del avión, mientras los japoneses continuaban su bombardeo implacable. Desafortunadamente, el ingeniero de vuelo y tres pasajeros, incluyendo a un bebé, fallecieron, y muchos otros sufrieron graves heridas. La única esperanza de los pasajeros era esperar el rescate.

Al día siguiente, los sobrevivientes fueron sometidos a nuevos bombardeos por un hidroavión japonés. Finalmente fueron rescatados después de varios días angustiosos, aunque no antes de perder el tesoro más valioso del avión: un pequeño paquete de diamantes que el piloto había sido instruido para entregar al Banco Comúnwealth a su llegada. Hoy, esa carga valdría una cantidad asombrosa de $20 millones.

Diamantes: Una Moneda de Diez Centavos

Ivan Smirnoff era unaware del contenido lleno de diamantes del paquete, supuestamente debido a una barrera del lenguaje. Como se le instruyó, lo entregó al Banco Comúnwealth a su llegada en Australia, y se perdió trágicamente en el accidente. Algunos informes sugieren que el paquete se abrió al impacto, esparció las joyas por todo el avión y nunca más se encontró.

La primera persona en descubrir el wreck después del accidente fue Philipp Cox, quien notó las piedrecillas coloreadas como "piedras coloreadas sin valor". Sin saberlo, las piedrecillas eran, en realidad, diamantes preciosos. Mientras tanto, el marinero Jack 'Diamond' Palmer examinó el wreck más de cerca, atraído por el hedor de la muerte que persistía alrededor de los cuerpos enterrados en la playa. Palmer supuestamente recogió los diamantes y los escondió en saleros y pimenteros antes de entregar una fracción de su botín a las autoridades.

Cargos, pero sin Condena

"Él no devolvió todos los diamantes", afirmó el guía local Tomas, insinuando las actividades clandestinas de Jack Palmer. Se dice que Palmer cambió los diamantes por tabaco en una transacción turbia, presumiblemente asumiendo que el gobierno holandés sería ajeno al valor de las gemas robadas. Más tarde, Palmer se reunió con el Mayor Cliff Gibson, el fiscal del estado, y colocó sus saleros y pimenteros en la mesa, revelando su fortuna ilícita.

A pesar de que Palmer y dos cómplices fueron acusados de robo de diamantes, fueron absueltos debido a los efectos distractores de la guerra y la falta de evidencia para probar el delito. Incluso después del juicio, las autoridades holandesas solo lograron recuperar el 7% de los diamantes robados, y Palmer continuó viviendo cómodamente, habiendo acumulado una impresionante fortuna.

