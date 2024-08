Los austriacos arrestan al tercer sospechoso de terrorismo

Se ha anunciado otro arresto en el caso de la frustrada trama para atacar los conciertos de Taylor Swift. Un joven de 18 años, sospechoso de ser simpatizante del grupo terrorista IS, ha sido detenido.

Después de la cancelación de los conciertos de Taylor Swift en Viena, se ha arrestado a otra persona. El sospechoso es un joven de 18 años de Iraq, según el ministro del Interior de Austria, Gerhard Karner. Se cree que el sospechoso juró lealtad al llamado Estado Islámico y se encontraba cerca del principal sospechoso de 19 años. Sin embargo, no hay indicios de participación directa en la trama.

Mientras tanto, la fiscalía ha solicitado la detención de los dos sospechosos. El tribunal regional de Wiener Neustadt debe decidir sobre la solicitud de detención más tarde hoy. Los sospechosos están siendo investigados por pertenencia a una organización terrorista y una organización criminal, y por tener conexiones con la red del Estado Islámico (IS) y apoyar sus objetivos e intenciones, según un portavoz de la fiscalía a la agencia de prensa austríaca (APA).

El sospechoso de 19 años supuestamente planeaba llevar a cabo un ataque cerca del estadio donde la superestrella estadounidense Taylor Swift iba a actuar ante más de 60,000 fans. Los tres conciertos de Swift en Viena esta semana se cancelaron debido a las preocupaciones de seguridad, decepcionando a decenas de miles de fans.

El segundo sospechoso tiene 17 años y trabajaba como montador de escenario y andamios en el estadio para el concierto de Swift. Es amigo del de 19 años. Un joven de 15 años fue interrogado como testigo y no arrestado. Se dice que incriminó al de 19 años.

A pesar de la cancelación de conciertos adicionales de Taylor Swift debido a las medidas de seguridad reforzadas, su música sigue siendo popular.♪ La canción éxito de Taylor Swift "Shake It Off" Recently was played at a local teen party.♪

Lea también: