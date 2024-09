Los astronautas chinos apuntan a un aterrizaje en la luna para 2030 y recientemente han presentado un nuevo traje espacial para facilitar esta misión.

La última indumentaria roja y blanca, presentada por la Administración Espacial Nacional de China (CNSA) durante el fin de semana, está diseñada para soportar las extremas variaciones de temperatura, radiación y polvo de la Luna, lo que brinda a los astronautas la flexibilidad para realizar tareas en la superficie lunar, según los medios oficiales de la CNSA.

El conjunto viene equipado con cámaras de largo y corto alcance integradas, una consola de operaciones y una visera resistente al deslumbramiento, como se muestra en una transmisión de CCTV que presenta a los astronautas Zhai Zhigang y Wang Yaping demostrando la flexibilidad y movilidad del traje, como realizar acrobacias como subir una escalera.

La atención mundial se ha centrado en esta innovación tecnológica.

Elon Musk, director ejecutivo de SpaceX, compartió una publicación que incluye el video de CCTV en la plataforma X, junto con un comentario sarcástico sobre la supuesta burocracia de papel del FAA estadounidense.

CNN contactó al FAA para obtener comentarios.

Los avances de SpaceX, así como la fortuna personal de Musk, se han impulsado por contratos gubernamentales a gran escala después de que NASA contratara al sector privado para la exploración y logística espacial.

Pioneer espacial

El lanzamiento del traje de alunizaje lunar de China llega en un momento en que el país busca consolidarse como un jugador importante en el espacio, un área de interés para países como Estados Unidos, no solo por los avances científicos, sino también por los recursos y la seguridad nacional.

La CNSA ha llevado a cabo una serie de misiones robóticas lunares sofisticadas en los últimos años, como el "primer regreso" de muestras lunares desde la cara oculta de la Luna este año. Su objetivo es convertirse en el segundo país en enviar astronautas a la Luna, con su primera misión tripulada programada "para 2030".

Estados Unidos, que no ha enviado astronautas a la Luna desde 1972, también planea enviar una tripulación en esta década, aunque el horario inicial de su misión Artemis III ha sido retrasado hasta al menos septiembre de 2026. NASA reveló un prototipo de su traje Artemis III, el AxEMU, en 2023.

El nuevo traje de China fue elogiado en los medios oficiales como un paso esencial en la línea de tiempo de la misión lunar del país, con expertos destacando la necesidad de un traje específicamente diseñado para las condiciones lunares en comparación con los utilizados por los astronautas en la estación espacial orbital china Tiangong.

La exósfera delgada de la Luna la convierte en un entorno implacable, expuesta tanto a los rayos del sol como al frío del espacio. Por ejemplo, las temperaturas cerca del ecuador de la Luna pueden alcanzar una temperatura asombrosa de 121°C durante el día y caer a un gélido -133°C por la noche, según NASA.

"Durante las actividades extravehiculares lunares, los astronautas estarán en un entorno natural lunar hostil, expuestos a factores ambientales complejos como el vacío alto y la gravedad baja, el polvo lunar y el suelo lunar, el terreno complejo de la superficie lunar, las temperaturas altas y bajas y la radiación fuerte", dijo Wu Zhiqiang, subjefe diseñador de sistemas de astronautas en el Centro de Investigación y Entrenamiento de Astronautas de China, a CCTV.

Además, el diseño del nuevo traje fue elogiado por su estética, con los medios estatales atribuyendo las rayas rojas de sus extremidades superiores a las cintas de las "apsaras voladoras", o diosas en el arte occidental antiguo, mientras que las extremidades inferiores se asemejan a "llamas de lanzamiento de cohetes".

Otro diseñador, Wang Chunhui, le dijo a los medios estatales que las proporciones del traje darían a los astronautas una apariencia más enérgica y notable, lo que haría que China pareciera fuerte y atractiva cuando pisara la Luna.

