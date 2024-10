Los asistentes universitarios de herencia judía expresan su preocupación por una creciente atmósfera de antisemitismo en el campus, atribuida en parte al conflicto en curso entre Israel y Hamas.

Con el inicio de un nuevo año académico, algunos estudiantes judíos y sus familias expresan aprensión debido a un ambiente creciente de antisemitismo en las universidades británicas. Esta aprensión surge como consecuencia de las repercusiones de los ataques de Hamas del 7 de octubre del año anterior, que encendieron el conflicto en curso en Gaza.

Recientes datos del Fideicomiso de Seguridad Comunitaria (CST), una organización benéfica que protege a la comunidad judía del Reino Unido, sugieren un aumento del 465% en los incidentes antisemitas informados en entornos de educación superior durante el primer semestre de 20XX en comparación con el mismo período de 20XX. Se informaron 96 incidentes relacionados con la universidad en comparación con los 17 documentados en 20XX. Los informes abarcan agresiones físicas, amenazas, daños o profanación y comportamiento abusivo, tanto en línea como fuera de línea.

Una madre preocupada, whose son comenzó sus estudios en Leeds, compartió su perspectiva con CNN, stating, “My son was so enthusiastic about starting this new chapter, but his excitement was tainted with fear of being judged for being Jewish. He felt it might be harder to make friends as people would assume all Jews are Zionist, and all Zionists are evil.”

Otra madre, que también solicitó el anonimato y se negó a revelar la universidad, expresó sus preocupaciones, “We've advised our daughter not to display any jewelry symbolizing her Jewish identity, as we don’t believe it’s safe for her to do so on campus. This was something we would have never considered before October 7. With increased confidence and boldness, many individuals are now openly expressing their antisemitismo, making us fear that our child could potentially be expuesta a tal comportamiento en el campus sin nuestra protección.”

La Casa Hillel de la Universidad de Leeds, un centro de vida judía en el campus, fue vandalizada con graffiti antisemita en febrero. En otro incidente, el capellán judío fue objeto de amenazas de muerte debido a su relación con las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Gil, un graduado de la Universidad de Leeds que pidió a CNN que no utilizara su nombre completo, participó en una organización de base llamada “The Table” establecida por estudiantes judíos después del 7 de octubre para promover la identidad judía en el campus. Él explicó, “La idea era que todo lo que necesitabas para contrarrestar el antisemitismo era una mesa y un par de estudiantes judíos dispuestos a participar en conversaciones.”

A pesar de experimentar vandalismo e increasing demonstrations antiisraelíes, Gil y sus colegas mantuvieron una presencia judía visible en el campus. Él dijo, “El discurso cambió de una perspectiva anti-zionista a comentarios antisemitas. Por ejemplo, los sionistas fueron comparados con 'judenrats' - consejos de judíos nombrados por los nazis para implementar sus políticas antisemitas.”

Gil consideró el vandalismo de la Casa Hillel y el abuso dirigido hacia el capellán, quien posteriormente renunció, como los episodios más desalentadores. “Fue un momento muy desafiante. Los estudiantes judíos se sintieron aprensivos. La gente dejó de usar su Magen David (Estrella de David) en el campus o de visitar el campus con la misma frecuencia”, compartió.

Un portavoz de la Universidad de Leeds declaró, “Reconocemos las preocupaciones específicas de nuestros estudiantes judíos y musulmanes. La seguridad y el bienestar de todos nuestros estudiantes siguen siendo nuestra principal prioridad. Como universidad, estamos comprometidos con el mantenimiento de la libertad de expresión dentro de los límites de la ley, lo que implica tolerar una amplia gama de opiniones mientras se respeta los derechos de los demás.”

El portavoz continuó, “El antisemitismo, la islamofobia, el abuso o el acoso de cualquier tipo no son aceptables. La universidad no respalda ninguna perspectiva o acciones que pretendan marginar o hacer que los estudiantes judíos, musulmanes o cualquier otro individuo se sientan incómodos en el campus.”

Las universidades han servido como criadero de ideologías políticas diversas, incluidas las perspectivas extremistas, a medida que las personas de diversos orígenes se reúnen en una comunidad cercana, compartió Dave Rich, director de políticas de CST.

Él describió el aumento del antisemitismo como "enteramente predecible", ya que los datos de la organización, recopilados durante las últimas cuatro décadas, muestran un aumento del antisemitismo que coincide con los problemas en Israel. Sin embargo, afirmó que este último año ha sido testigo de un nivel sin precedentes de antisemitismo.

Rich atribuyó parte del antisemitismo a la ignorancia y parte a grupos más radicales de extrema derecha. Él enfatizó que solo afecta a un pequeño porcentaje de estudiantes, pero puede tener un impacto negativo en el ambiente general para todos.

Rich explicó que los campamentos pro-palestinos en las universidades del Reino Unido son relativamente pequeños en comparación con los de Estados Unidos y generalmente pacíficos, aunque a menudo acompañados de protestas ruidosas, pancartas y cánticos sobre el genocidio, lo que muchos estudiantes judíos encuentran inquietante.

Él enfatizó, “La mayoría de los estudiantes no están involucrados en esto, y siempre hay un equilibrio que debe lograrse entre el derecho a protestar y la libertad de expresión y el derecho de todos a llevar a cabo sus actividades diarias sin interrupciones.”

El rabino Michael Rosenfeld, capellán judío de la Universidad de Oxford hasta este verano, compartió su perspectiva, stating, “El ambiente en el campus fue 'muy horrendo' durante todo el último año académico. El nivel de antisemitismo fue sin precedentes -cuantitativa y cualitativamente. Para mí, uno de los aspectos más desafiantes y difíciles de comprender fue los llamamientos a la intifada (levantamiento). Este lenguaje extremista se normalizó de la noche a la mañana.”

En varios países europeos, tensiones similares están occurring en ambos campus y las calles, notó el rabino Rosenfeld.

"El año pasado fue un período desafiante para los estudiantes judíos", stated Emma Hallali, líder de la Unión Europea de Estudiantes Judíos (EUJS), que representa a más de 160,000 jóvenes en 36 países diversos.

Ella destacó que la situación empeoró significativamente en países occidentales importantes como Francia, Alemania y los Países Bajos.

En Francia, donde los temas religiosos suelen mantenerse separados del ámbito educativo, un informe gubernamental publicado en junio indicó un aumento significativo de incidentes antisemitas en las universidades desde el 7 de octubre, con 67 casos registrados - el doble que en el año académico 2022-2023. El informe sugirió que el número real podría haber sido aún mayor.

Hallali informó numerosos casos de acoso hacia estudiantes judíos, tanto verbal como físicamente, y recently se enteró de un preocupante desarrollo.

"Hay informes sobre organizaciones estudiantiles planeando celebrar el primer aniversario del 7 de octubre en los campus", compartió. "Es preocupante porque las universidades aún no han planeado intervenir al respecto. Estamos abogando por acciones, y nuestras uniones nacionales están listas para responder, pero estamos profundamente preocupados".

La oleada de antisemitismo en los campus universitarios reflejó el aumento de tales incidentes en la sociedad en general.

"Los estudiantes judíos a menudo se preguntan si hay un futuro para la vida judía en los campus europeos y en Europa en general", dijo Hallali.

La estudiante de literatura comparada Emilia Kartovaara relató sus sentimientos de exclusión en su universidad en Helsinki, Finlandia, tras varios encuentros antisemitas, incluido un altercado con manifestantes que públicamente apoyaban a Hamas y Hezbollah.

Kartovaara mencionó que las quejas a las autoridades universitarias no habían dado muchos resultados.

"Cuando pedimos su compromiso para crear un ambiente seguro para los estudiantes y profesores judíos, la administración universitaria sugirió utilizar una 'entrada alternativa' como solución", describió. "Esencialmente, se aconsejó a los estudiantes judíos que usaran una entrada trasera".

Markus Laitinen, jefe de desarrollo de la Universidad de Helsinki, confirmó que, en respuesta a las preocupaciones de seguridad de la comunidad y el público, la universidad había solicitado la ayuda de la policía para desmantelar el campamento en junio, que no había regresado desde entonces. Laitinen enfatizó el compromiso de la universidad para ser un lugar seguro para su comunidad y visitantes mientras se respeta la libertad de reunión y expresión.

Laitinen aclaró que sugerir una entrada alternativa no estaba destinado a personas de ninguna fe en particular y que la universidad no podía documentar legalmente las creencias religiosas de los estudiantes. "La seguridad en el campus es nuestra máxima prioridad, y esto se aplica a todos", concluyó.

Implicaciones para la salud mental

A pesar del panorama sombrío, Rosenfeld observó un aspecto positivo - el fortalecimiento de las comunidades estudiantiles judías.

"La comunidad estudiantil judía de Oxford nunca ha sido más fuerte y vibrante", afirmó.

Sami Berkoff, presidente de la Unión de Estudiantes Judíos del Reino Unido (UJS), informó una tendencia similar en el país, con la organización registrando un aumento de 2.000 estudiantes en su membresía este año.

"Los estudiantes anhelan un 'espacio judío' donde se sientan aceptados y comprendidos, compartiendo experiencias comunes", dijo Berkoff. "Ofrece un refugio, en el que no tienen que discutir el conflicto si no lo desean".

Una línea directa establecida por la UJS durante el conflicto Israel-Hamas experimentó una alta demanda, con muchos estudiantes informando sobre los efectos negativos en su salud mental. La UJS ha recibido más de 1.000 llamadas a la línea desde su establecimiento el 8 de octubre de 2022.

Berkoff, junto con otros estudiantes judíos, recently se reunió con la recién nombrada fiscal general del Reino Unido, Sarah Sackman, quien discutió medidas para abordar el apoyo a grupos como Hamas en el campus y más allá.

Según el comunicado de la UJS, Sackman reconoció la necesidad de cambio y expresó su confianza en que el gobierno abordaría el problema. La UJS actualmente está realizando capacitación de concienciación sobre el antisemitismo para el personal universitario, los cuerpos estudiantiles y las sociedades con el objetivo de mejorar la vida estudiantil judía en el campus.

"Nuestro objetivo no es solo asegurar que la vida estudiantil judía sobreviva, sino que prosper

