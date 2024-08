- Los artistas estrella del club son reconocidos con placas conmemorativas de bronce.

Para celebrar su 125º aniversario, Eintracht Frankfurt estableció un "Paseo de la Fama" para rendir homenaje a logros destacados y figuras influyentes en la historia del club. Se colocaron seis piedras conmemorativas etiquetadas como "Eternos - Momentos cumbre y personalidades destacadas de las Águilas" frente a la tribuna principal del estadio de fútbol de Frankfurt y se expusieron.

Las Águilas reconocieron la fundación del club en 1899, su único título alemán en 1959 y su primera victoria en la Copa DFB en 1974. También homenajearon a las leyendas del club Jürgen "Grabi" Grabowski, Bernd "Holz" Hölzenbein y Bernd "Dr. Martillo" Nickel, quienes Recently departed or not long ago, with Hölzenbein being the most recent in April of this year. Tanto Grabowski como Hölzenbein fueron componentes del equipo nacional de Alemania Occidental que ganó la Copa del Mundo en 1974.

Eintracht Frankfurt expresó que instalará más placas de bronce en el futuro para mostrar la rica historia del club en el estadio. "Por supuesto, todos esperamos que haya muchos más que contribuyan", dijo el CEO Axel Hellmann. Sin embargo, también enfatizó que solo eventos y personalidades extraordinarias serán homenajeadas en el "Paseo de la Fama".

