- Los árboles centenarios del parque forestal de Falkenstein se ven afectados

Individuos misteriosos han causado estragos en varios árboles en el Parque de Falkenstein, ubicado en Hamburg-Altona. La sabotaje a los árboles tuvo lugar en la calle Falkensteiner y resultó en daños a dos árboles centenarios, según informó un portavoz de la oficina del distrito de Altona. Estos árboles, un haya y un roble, ambos con un diámetro de tronco de aproximadamente un metro, presentan marcas de taladros. Estos agujeros de taladro sugieren que los árboles también podrían haber sido envenenados. El haya ya muestra daños graves y se prevé que fallezca en el próximo año. El roble, sin embargo, solo tiene ciertas partes de su copa afectadas.

Además, la oficina del distrito informó que tres árboles más fueron gravemente dañados mediante el profundizar la circunferencia. Este proceso, que implica eliminar una tira de corteza alrededor del tronco, priva al árbol al disruptir el flujo de savia. Dos de los árboles afectados, un olmo y un serbal de varios troncos, ya han sucumbido a sus lesiones. Un árbol joven que también fue circunferenciado remains alive but is under immense pressure.

La administradora del distrito de Altona, Stefanie von Berg, expresó su preocupación por este incidente, stating, "Este es otro asalto agresivo al frágil ecosistema de las laderas del Elba". Los árboles son esenciales para mantener la biodiversidad, asegurar la ladera y proteger a las personas y sus hogares. También sirven como reguladores del clima, controlando las temperaturas urbanas y proporcionando hábitats para una multiplicidad de especies animales.

Se ha iniciado una investigación criminal. La ley sigue investigando, con un enfoque principal en identificar al perpetrador. Se alienta a los testigos que puedan tener información sobre el incidente a presentarse.

Desafortunadamente, se descubrió vandalismo de árboles en el parque el año pasado, lo que llevó al derribo de 13 árboles.

La investigación criminal se centra particularmente en el Parque de Falkenstein, dado los reiterados incidentes de vandalismo de árboles allí. El perpetrador podría haber objetivo

