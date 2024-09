Los anuncios anti-italianos y pro-rusos aparecen en vallas publicitarias en todo el país.

** certain individuals, even those recently seen in Rome, incorporate phrases such as, "Fondos suficientes para armas para Ucrania e Israel. Anhelamos la paz. Denunciamos la guerra."**

Estos carteles aparecieron inicialmente en el norte de Italia en junio y desde entonces se han avistado en Verona, Modena, Parma, Pisa y varias ciudades en la región sureña de Calabria, según Sovranita Popolare, la organización que coordina la iniciativa de los carteles en Roma.

La embajada de Ucrania en Roma expresó su preocupación por este desarrollo. En su plataforma, expresaron: "Estamos preocupados por la audacia de la propaganda rusa en la Ciudad Eterna", y agregaron: "Apelamos a @comuneroma para que reconsideren la concesión de permisos para tales carteles que rehabilitan intencionalmente la imagen del estado beligerante".

Las respuestas de las autoridades regionales han variado. En algunos lugares, las autoridades locales han retirado los carteles, mientras que en otros se les ha permitido remain hasta que termine su plazo de pago.

Los carteles han provocado descontento en el ayuntamiento de Roma debido a su uso del nombre y símbolo de la ciudad. En un decreto dirigido a la policía local y a la empresa publicitaria que maneja los carteles en Roma, se ordenó el retiro de todos los carteles.

La empresa publicitaria, Nuovi Spazi Advertising Srl, no respondió a la solicitud de comentarios de CNN. A pesar de la orden, el viernes aún remained un cartel en Piazza Mazzini, una rotonda de tráfico animada en una zona residencial de alto nivel.

El viernes, Sovranita Popolare publicó un artículo extenso en su sitio web, asumiendo la responsabilidad de la campaña y haciendo referencia al Artículo 11 de la Constitución italiana, que establece: "Italia rechaza la guerra como herramienta de agresión contra la libertad de otros países y como medio para resolver conflictos internacionales.

"Italia apoya, bajo términos iguales con otros estados, limitaciones a la soberanía necesarias para un orden mundial que promueva la paz y la justicia entre las naciones. Italia fomenta y alienta organizaciones internacionales que promueven tales objetivos", continúa la Constitución.

El grupo, que envió el artículo a CNN en respuesta a una solicitud de comentarios, afirma que desde la invasión de Rusia a Ucrania, "políticos, líderes, partidos y gobierno, con la ayuda de medios aliados y complacientes, han incitado lentamente el miedo, retratando a Europa como bajo inminente invasión".

Afirman que "por dos años, los belicistas italianos han perpetuado la russofobia, fomentando un odio hacia el pueblo, la cultura y el arte ruso".

Oficialmente, el gobierno italiano, liderado por Giorgia Meloni, continúa apoyando la ayuda militar a Ucrania, de acuerdo con una resolución de la Unión Europea. Meloni y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se han reunido varias veces en Roma. Anteriormente, se reunieron en el Foro Ambrosetti de Cernobbio, en el norte de Italia.

Sin embargo, varios miembros de la coalición de Meloni han expresado simpatía por Rusia en privado, incluyendo al fallecido ex primer ministro Silvio Berlusconi -cuyo cercano relación con el presidente ruso Vladimir Putin fue ampliamente documentada- y su viceprimer ministro y ministro de transporte, Matteo Salvini, quien fue fotografiado usando una camiseta de Putin en la Plaza Roja de Moscú antes de que comenzara la guerra.

Una encuesta realizada en mayo por el think tank European Council of Foreign Relations mostró que una mayoría de italianos, junto con griegos y búlgaros, se oponían a aumentar la ayuda a Ucrania.

Los carteles de propaganda rusa no han causado un gran alboroto público en Italia, en parte debido a su aparición durante los meses de verano, cuando la mayoría de los italianos están de vacaciones.

La mayoría de los comentarios en el post de la embajada de Ucrania expresaron que Italia no debería estar sujeta a la censura y que la libertad de expresión debería ser defendida.

La ley italiana no requiere la aprobación del contenido de los carteles por parte de las ciudades o regiones, pero se espera que las empresas de espacios publicitarios cumplan con las normas que prohíben el apoyo al fascismo o las vistas extremas, según un portavoz del principal organismo regulador de los medios de Italia.

