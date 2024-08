- Los animales tienen un lado favorito

La zurdera presenta diversos desafíos en la vida cotidiana. ¿Solo se aplica a los humanos? Recientes investigaciones sugieren que los animales también pueden tener una pata o aletas preferidas, incluso hasta el brazo favorito de un pulpo.

La zurdera se consideraba en el pasado un fenómeno exclusivamente humano. Por lo tanto, el 13 de agosto se ha dedicado a los zurdos en todo el mundo desde la década de 1990. Esto incluye a aproximadamente una de cada diez personas, según un estudio internacional presentado en 2021. El biopsicólogo Sebastian Ocklenburg de la Escuela de Medicina de Hamburgo contribuyó a este estudio y tiene mucho que decir sobre los animales también.

Muchos animales tienen una pata dominante

"La zurdera es una forma de asimetría hemisférica, es decir, la dominancia de un hemisferio cerebral para ciertas actividades", explica Ocklenburg a la Agencia de Prensa Alemana. Esto es influenciado por factores tanto genéticos como ambientales, lo que también se aplica a los animales. Many species exhibit a left-right preference, he adds.

Together with biopsychologists Felix Ströckens and Onur Güntürkün, Ocklenburg analyzed 119 different animal species in a study: from paw preference in cats to claw preference in parrots to handedness in apes. They also looked at amphibians, fish, and reptiles. The researchers found that in about one-third of the species, the animals did not show a clear preference for one side.

However, most species preferred a certain side. Among them were many animals that preferred to use their left side - similar to how humans tend to be right-handed overall. "These results show that limb preferences are the rule, not the exception, in the animal kingdom," Ocklenburg writes in another study.

Further studies focused on pets. A meta-analysis showed that more than three-quarters of the cats examined were either right-pawed or left-pawed. About one in four cats used both paws equally frequently. A similar pattern was observed in dogs: more than two-thirds preferred either the left or right paw.

Preferencia de lado en animales con aletas

Interesantemente, los animales que no tienen brazos o piernas en el sentido clásico también pueden mostrar una forma de zurdera, reporta Ocklenburg. Un equipo liderado por la científica ambiental Annette Sieg de la Universidad de Michigan observó tortugas laúd en un estudio y encontró una preferencia por el lado derecho. Esto significa que las hembras de esta especie de tortuga suelen utilizar su aleta posterior derecha para cubrir sus huevos mientras los ponen.

Incluso los invertebrados con sistemas nerviosos simples pueden mostrar preferencias de extremidades. En un estudio publicado en "The Biological Bulletin", los investigadores observaron el cangrejo Gazami, un tipo de cangrejo nadador comúnmente capturado y comido en Asia Oriental. El resultado: cuando buscan comida, a menudo abren mejillones con su garra derecha más que con la izquierda.

Uno podría pensar que solo los animales con dos extremidades delanteras muestran una clara preferencia de lado. No es así: Un estudio anterior del Instituto Konrad Lorenz para la Evolución y la Cognición Investigación en Austria encontró que incluso las criaturas de ocho brazos como el pulpo tienen un brazo favorito para alcanzar ciertos alimentos.

Experimentos con mascotas

Al igual que los humanos, muchas especies animales son más hábiles con una de sus extremidades. Los dueños de mascotas pueden descubrir fácilmente con qué pata prefiere su amigo de cuatro patas usando trucos simples.

"En principio, la mayoría de la gente se acerca a las 'tareas de alcance de alimentos' de la misma manera", explica el biopsicólogo Ocklenburg. Estas son tareas en las que un animal tiene que alcanzar el

