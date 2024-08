- Los ancianos en Sajonia son cada vez más pobres - Los izquierdistas exigen una solución

La Izquierda Sajona está abogando por una solución rápida al creciente problema de la pobreza entre los ancianos. La líder del partido, Susanne Schaper, ve la solución en la reforma de las pensiones. "Sólo la pensión estatutaria puede resolver el problema - pero para hacerlo, debe ampliarse y ser más justa", declaró a la Agencia Alemana de Prensa.

"Todos los trabajadores deben contribuir al fondo de pensiones con su totalidad de ingresos, tanto del empleo como de los mercados financieros - incluyendo a los funcionarios, autónomos y políticos. Además, los límites de cotización deben eliminarse, para que las personas con altos ingresos contribuyan a la comunidad. 'No debe haber ninguna pensión por debajo de 1.200 euros netos mensuales'".

Schaper, una experimentada política social, recently solicitó cifras sobre la pobreza entre los ancianos en el parlamento estatal. Según estas cifras, el número de personas en Sajonia que dependen de la seguridad básica en la vejez continúa aumentando rápidamente. En el primer trimestre de este año solo, se añadieron casi mil personas a la lista, lo que eleva el total a 18.160. En 2003, la cifra era de 6.156, y en 2010 superó los 10.000.

Schaper: La pobreza no debe ser la recompensa por una vida laboral larga

"La tendencia en la pobreza de la vejez ha sido fuertemente ascendente durante al menos 20 años. Las cifras del primer trimestre no auguran nada bueno, y espero ver nuevos picos - especialmente con los fuertes aumentos en los precios de los alimentos, la energía y la movilidad", argumentó Schaper.

La pobreza no debe ser la recompensa por una vida laboral larga. "Especially in the east, we need a reliable statutory pension system, as fewer people here receive a company pension or pension. Moreover, few people own property that they can inhabit or rent out to at least partially offset their low pension."

Oficialmente, las estadísticas se refieren a 'riesgo de pobreza' en lugar de pobreza. El umbral de riesgo es un ingreso inferior al 60% del ingreso mediano. El año pasado, el umbral para solteros fue de 15.715 euros al año, y para una familia con dos hijos menores de 14 años, fue de 33.002 euros. Esto incluye todo el ingreso neto de un hogar, incluyendo la ayuda de vivienda, la ayuda para hijos o otras subvenciones. Cualquiera con menos de esta cantidad por mes se considera en riesgo de pobreza.

