Los alemanes sufren por el espectáculo olímpico corrupto

Corinna Harrer sigue sintiéndose injustificada, considerando los Juegos Olímpicos de 2012 como el evento más decepcionante para los alemanes a la luz de los hechos. Con numerosos competidores pillados dopando, las medallas han sido reasignadas en múltiples ocasiones. Solo se llevó a cabo una ceremonia en París, que ahora parece obsoleta.

Al recordar una final olímpica, es difícil creer que tantos atletas no participaron. Si bien la carrera de 100 metros masculina de los Juegos de Seúl de 1988 puede considerarse una de las más sucias de la historia, la carrera de 1500 metros femenina en Londres parece darle una carrera por su dinero. Si se hubiera utilizado tecnología moderna para detectar el dopaje, la carrera podría haber sido muy diferente - y con menos participantes.

Resulta que seis de las nueve corredoras más rápidas de la carrera han sido pilladas dopando desde entonces. Cinco de ellas fueron descalificadas y sancionadas, mientras que una fue desposeída de su medalla. "Es simplemente imposible entender esta carrera", comentó alguien que asistió al evento en 2017 a la "Süddeutschen Zeitung". Corinna Harrer también tuvo una desafortunada experiencia con esta situación. Más sobre eso después.

Un papel puede ser paciente, pero la lista de resultados cambia constantemente - y no puede reflejar verdaderamente las circunstancias injustas que enfrentan los atletas inocentes: el martes, la rusa Tatjana Tomaschowa fue descalificada. Su resultado fue borrado y su recién obtenida medalla de plata fue revocada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Tomaschowa fue sancionada con diez años de suspensión por múltiples delitos de dopaje.

Atletas dopados pillados de nuevo

Tomaschowa, que terminó en cuarto lugar, se benefició directamente de las descalificaciones por dopaje de las corredoras turcas Asli Cakir Alptekin y Gamze Bulut. Cakir Alptekin se llevó la medalla de oro, con Tomaschowa recibiendo la plata. Sin embargo, tanto Alptekin como Tomaschowa tienen un historial de dopaje:

La rusa, que ganó la plata en 2004, había sido suspendida anteriormente durante dos años en 2008. En 2021, se detectaron agentes anabólicos en las reanálisis de 2012. Los resultados de Tomaschowa entre el 21 de junio de 2012 y el 3 de enero de 2015 serán borrados.

Cakir Alptekin, que dio positivo por esteroides en 2004 y fue suspendida durante dos años, volvió a ser pillada dopando en 2013 mediante el pasaporte biológico. Sus resultados desde 2010 fueron anulados y fue suspendida durante ocho años. Entre sus títulos, la medalla de oro olímpica, el título del Campeonato Europeo de 2012 y el bronce en el Campeonato Mundial Indoor de 2012, todos los cuales obtuvo de manera ilegal.

Además, Natalia Kareiva de Bielorrusia y Ekaterina Kostetskaya de Rusia fueron descalificadas y sancionadas por dopaje. La pregunta sigue siendo: ¿quién sigue participando en la final olímpica? Después de las descalificaciones de las corredoras turcas, Maryam Yusuf Jamal de Baréin se convirtió en la campeona olímpica, recibiendo su medalla de oro solo en diciembre de 2021. Después de la descalificación de Tomaschova, Abeba Aregawi de Etiopía gana la plata. El bronce es para Shannon Rowbury de EE. UU., que terminó sexta en la carrera del 10 de agosto de 2012. Rowbury celebró su ascenso al podio en Instagram con tres emojis de llanto.

El podio actual no está exento de controversia. Aregawi, que ha competido por Suecia desde finales de 2012, dio positivo por el medicamento para el corazón Meldonium en 2016. Su suspensión solo se levantó unos meses después debido a los cambios en las regulaciones de la AMA. Otros atletas criticaron esta decisión. Aregawi, que ganó los campeonatos del mundo en 2013 y los campeonatos del mundo indoor en 2014, dejó de competir después de la controversia. Actualmente se considera una oficial doping ofender debido a las regulaciones.

¿Qué tiene que ver Corinna Harrer con todo esto? La corredora alemana fue perjudicada por todo el engaño. Se clasificó para las semifinales y apenas se quedó fuera de la final por 23 centésimas de segundo. Ahora está claro que habría llegado a la final si no fuera por los dopados. "Sin palabras... Doce años después, este tema todavía me molesta", escribió en Instagram.

En 2017, dijo a la "Süddeutschen Zeitung": "Debería haber corrido en la final, y sin dopaje - ¿quién sabe cómo habría acabado? Al final, creo que en una final limpia, todos habrían tenido una oportunidad. Esa oportunidad me fue arrebatada". 2012 fue el mejor año de su carrera porque la final fue significativamente más lenta que las eliminatorias, y podría haber competido en la parte delantera. No solo se le negó una posible medalla, sino que los dopados también le costaron una cantidad significativa de dinero. Estimó su pérdida financiera en al menos 30.000 euros. "Como finalista, habría atraído seguro a algunos patrocinadores, o los que tenía habrían aumentado sus contribuciones. Habría recibido más dinero de la ayuda deportiva, y podría haber financiado a mi fisioterapeuta y entrenador en los campos de entrenamiento, no solo 200 euros al año. Eso habría hecho una gran diferencia", dijo Harrer.

La atleta británica Lisa Dobriskey, que inicialmente quedó en décimo lugar pero luego subió al quinto, expresó sus dudas - incluso las planteó ante la federación de atletismo. "Me puse en contacto y pregunté cómo alguien podría correr más rápido después de hacer trampa", compartió con "The Independent" en 2017. Desafortunadamente, sus preocupaciones no sacudieron las cosas. El evento, aclamado como la carrera más sucia desde 1988, pasó a la historia.

Las violaciones de dopaje han ensombrecido más que solo las carreras de Harrer, Rowbury, Dobriskey y sus colegas. Atletas como Aregawi y otros nueve de los Juegos de Sydney '00, Beijing '08 y Londres '12 se encontraron con una situación insólita durante los Juegos Olímpicos de París: recibieron sus medallas retrasadas, algunas después de esperar 24 años. En el corazón de París, ante una gran audiencia, se hizo un pequeño gesto de reparación a los atletas afectados en atletismo y halterofilia. En el caso de Aregawi, fue bastante divertido: inicialmente recibió una medalla de bronce, pero solo tres semanas después obtuvo una de plata.

