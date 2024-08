- Los alemanes compran menos pescado por más dinero

Alemania compró menos pescado el año pasado, pero gastó más en él. En total, compraron 418,240 toneladas métricas de pescado y mariscos, lo que representa una disminución del 4.2% en comparación con 2022, según Petra Weigl, presidenta del Centro de Información sobre Pescado, en Hamburgo. Sin embargo, gastaron casi 5.1 mil millones de euros en ello, lo que representa un aumento del 3.7% en comparación con el año anterior.

"This is a record that is only surpassed by the two exceptional years during the pandemia de COVID-19," Weigl explicó. En el último año antes de la pandemia, en 2019, los hogares compraron casi 401,000 toneladas métricas de pescado y mariscos y gastaron casi 4.1 mil millones de euros en ello. El precio promedio por kilogramo era entonces de 9.80 euros, alcanzando los 12.13 euros el año pasado - un aumento de casi el 24%.

Weigl: Los alemanes comen muy poco pescado

Para Weigl, esto muestra que los consumidores están cada vez más conscientes de su consumo de pescado y prestan especial atención al valor de sus compras. Sin embargo, también señaló: "Desafortunadamente, nosotros los alemanes todavía comemos muy poco pescado". Se refirió a la Sociedad Alemana de Nutrición (DGE), que recomienda comer al menos una o dos porciones de pescado a la semana.

Según los datos del Centro de Información sobre Pescado, los alemanes están muy por debajo de esta recomendación. Las cifras preliminares muestran que el consumo per cápita el año pasado fue de 12.5 kilogramos. Weigl espera que esta cifra aumente a alrededor de 13.3 kilogramos una vez que se completen los números - después de 14.4 kilogramos en 2022. Sin embargo, esto todavía pondría a los alemanes muy por debajo del promedio mundial de 20 kilogramos. En países como España, Japón, Noruega y Portugal, el consumo de pescado es varias veces mayor. En islas como Islandia, las Maldivas o Kiribati, cada residente come un promedio de más de 60 kilogramos de pescado al año.

El salmón vuelve a ser el pescado favorito de los alemanes

El año pasado, el salmón volvió a desplazar al pollock de Alaska como el pescado favorito de los alemanes. Le siguieron, según Weigl, el atún, la sardina y el camarón, que juntos representaron dos tercios del mercado entero. Otras opciones populares incluyeron la trucha, el calamar, el bacalao, el caballa y la bagre. Al igual que en el año anterior, los alemanes prefirieron comer pescado enlatado y como productos congelados. Les siguieron los crustáceos y moluscos, y luego el pescado fresco. Los alemanes también tienen preferencias claras sobre dónde compran pescado. El 49% del pescado y mariscos se vendió en tiendas de descuento, y el 41% en supermercados y mercados de consumo. Solo el 4% de los productos se vendió en tiendas especializadas de pescado.

Tradicionalmente, se come más pescado en la parte norte del país. Los residentes de Schleswig-Holstein, con un consumo per cápita de 6.7 kilogramos, superaron a los de Bremen, que consumieron 6.4 kilogramos. Les siguieron Hamburgo y Baja Sajonia, cada una con 6.1 kilogramos. La única excepción fue el estado del mar Báltico de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, con 5.1 kilogramos, lo que lo colocó en la tercera parte inferior de la clasificación. Al igual que en el año anterior, Baden-Württemberg quedó en último lugar con 4.7 kilogramos de pescado per cápita. El promedio nacional fue de 5.4 kilogramos - 200 gramos menos que el año anterior.

Hubo un ligero aumento en las ventas de pescado en la primera mitad del año.

Al examinar las cifras para la primera mitad de 2024, Weigl expresó optimismo. Según estas cifras, ya se habían vendido 214,649 toneladas métricas de pescado y mariscos a los hogares privados. Esto representó un aumento del 0.6% en comparación con la primera mitad de 2023. Weigl enfatizó: "La primera mitad del año es un período interesante para nuestra industria, ya que es tradicionalmente muy impulsada por las ventas debido a los negocios de Pascua y luego transita a la temporada de vacaciones y parrillas".

