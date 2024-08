- Los agentes de la ley sufren lesiones leves durante una inspección de vehículos.

Un individuo de 46 años está siendo investigado por agredir a dos oficiales de policía en Walldorf (distrito de Rhein-Neckar). Uno de los oficiales tuvo que acortar su turno y visitar a un médico por su cuenta, según informó un portavoz de la policía. Previamente, los oficiales habían notado el comportamiento nervioso y sospechoso del hombre mientras conducía por la A5, según los informes policiales. Más tarde se descubrió que el hombre había llevado a su hija de 8 años sin el consentimiento de su madre.

Durante la parada del sábado, el hombre de 46 años intentó asegurar su vehículo cerrándolo con llave y tratando de encender el motor. Los oficiales lograron abrir el vehículo a través de una ventana abierta y sacarlo. Luego, supuestamente agredió a los dos oficiales con patadas precisas, lo que requirió "fuerza precisa" para controlarlo y reducirlo, como se indicó. Afortunadamente, la niña de 8 años remained unhurt and was handed back to her mother. Las investigaciones contra su padre están en curso.

Después del ataque, la policía informó un aumento de incidentes similares en el área de Walldorf, lo que sugiere un posible aumento del delito local. El fiscal anunció cargos severos contra el hombre por sus acciones violentas hacia los oficiales.

