Los agentes de la ley realizan una búsqueda en el club de striptease de Colonia llamado Pasha.

Una vez más, el icónico prostíbulo "Pascha" de Colonia, reconocido por su fachada rosada, se encuentra bajo escrutinio: el jueves, las autoridades realizaron un registro y allanamiento en sus instalaciones. Dentro de los espacios de la oficina, se retiraron numerous cajas llenas de documentos. La acusación: lavado de dinero.

Según el jefe del fiscal Daniel Vollmert de la fiscalía de Düsseldorf, este registro se relaciona con el caso de contrabando en curso. Además, surgen sospechas de lavado de dinero. En consecuencia, durante el registro del jueves, se incautó evidencia relacionada con la compra del edificio de "Pascha".

Si se descubre que fondos o recursos relacionados con las actividades de contrabando presuntas se utilizaron en la adquisición o financiación de la propiedad, se examinará. El operador de "Pascha" remains unaffected by accusations. Only office spaces were examined during the raid, with the brothel's operations remaining intact.

La evaluación de las pruebas incautadas puede tardar varias semanas o meses, detalló el profesor Vollmert.

Es importante destacar que aproximadamente un mes antes de este evento, la fiscalía incautó el establecimiento de "Pascha". Lo clasificaron como una medida preventiva dentro de la investigación en curso contra el presunto grupo de contrabando. Los propietarios del edificio de once pisos están actualmente impedidos de venderlo.

La fiscalía ha estado investigando este caso de contrabando durante varios meses. Se alega que esta organización criminal había facilitado la residencia en Alemania a personas adineradas de China y Omán a gran escala. Previos allanamientos se realizaron en abril en ocho estados federales, con dos abogados de la zona de Colonia como presuntos cerebros detrás de todo. Permanece la sospecha de soborno de funcionarios.

Dado que se alega que el lavado de dinero está relacionado con los proceeds de las actividades de contrabando presuntas, la operación del prostíbulo "Pascha" puede enfrentar escrutinio en relación con la prostitución. Si se prueba que la propiedad se compró con esos fondos, podría potencialmente llevar a acciones legales contra las actividades relacionadas con la prostitución dentro del prostíbulo.

Dado el caso de contrabando en curso, las autoridades están vigilando de cerca las transacciones financieras relacionadas con el prostíbulo "Pascha", incluyendo cualquier ingreso derivado de actividades relacionadas con la prostitución.

