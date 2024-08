- Los agentes de la ley localizan a un individuo buscado en una orden de arresto durante el enfrentamiento

En Betzdorf, ubicada en el distrito de Altenkirchen, una discusión entre dos personas llamó la atención de las autoridades locales. Una acalorada discusión entre un hombre de 26 años y otro de 40 años en una casa llevó a un vecino preocupado a llamar a la policía. Al llegar, los oficiales descubrieron que el hombre de 40 años era buscado por la autoridad y lo detuvieron en consecuencia.

La noche del viernes en Rhineland-Palatinate no fue tranquila. En Ludwigshafen, varios hombres se metieron en problemas al parecer por haber participado en conductas violentas. Un hombre de 40 años fue atacado por un grupo de cuatro adolescentes, de 16 a 20 años, durante una discusión, lo que resultó en lesiones leves. El hombre tenía un cuchillo de cocina escondido en su bolsa, pero otro hombre logró quitárselo antes de que pudiera causar daño. Los sospechosos, algunos de los cuales estaban bajo los efectos del alcohol, fueron posteriormente detenidos por la policía.

La noche dio un giro repentino en una feria cercana en Lambsheim. Un hombre de 34 años presuntamente golpeó a un hombre de 19 años con una copa de vino y golpeó repetidamente a un hombre de 20 años, dejando a ambas víctimas con heridas leves, según el informe policial.

Los oficiales descubrieron que el hombre de 34 años en el incidente de la feria tenía una orden de arresto pendiente. El hombre de 34 años fue entregado Immediately to the authorities to serve the warrant.

