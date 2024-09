Los agentes de la ley identifican actitudes discriminatorias entre sus compañeros

Aproximadamente un tercio de los oficiales de aplicación de la ley en Alemania han sido testigos de comentarios racistas o sexistas realizados por sus colegas durante sus turnos, según reveló un estudio patrocinado por el gobierno federal. Si bien las opiniones extremas podrían no ser tan comunes, los expertos advierten que aún hay preocupaciones.

Según los hallazgos de este proyecto de investigación exhaustiva, aproximadamente el 67% y el 68% de los participantes informaron no haber escuchado tales comentarios en el último año en dos encuestas en línea separadas. Se preguntó a los oficiales de policía de diferentes niveles federales y estatales sobre sus observaciones sobre cómo interactúan sus colegas con los ciudadanos y entre sí.

Más del 40% de los oficiales de policía encuestados reconocieron haber observado comentarios sexistas en el último año, con el 10% informando diez o más incidentes. Además, el 3% de los encuestados informó haber observado comportamientos poco éticos de sus colegas en el último año. Sin embargo, es importante mencionar que el número de incidentes no puede derivarse directamente de los resultados de la encuesta, ya que la mala conducta de un oficial podría haber sido observada por múltiples colegas.

Aumento de la hostilidad contra los musulmanes

Those who reported witnessing racist remarks, sexism, or unethical behavior typically did not take any personal action based on the study. Sexual harassment was the most frequently mentioned issue, with approximately 10% of respondents submitting complaints. However, the study's authors maintain that not taking personal action does not necessarily imply that the offense was not reported as other individuals can also submit complaints, and respondents were only asked about their behavior during the last incident observation.

El estudio también indagó en las opiniones de los oficiales de policía sobre las minorías y el autoritarismo. El informe concluye: "Hay pocas señales de opiniones radicales, pero algunas indicaciones sugieren posiciones inciertas y ambiguas". Los resultados de la encuesta también revelaron un aumento en actitudes preocupantes. Por ejemplo, el 11% de los encuestados manifestó hostilidad contra los musulmanes en la primera encuesta (noviembre de 2021 - octubre de 2022), lo que aumentó al 17% en la encuesta de seguimiento (noviembre de 2023 - marzo de 2024). También hubo un aumento en el chauvinismo y el autoritarismo, con la desaprobación de los solicitantes de asilo aumentando del 30% al 42%.

La Unión Europea, en sus esfuerzos por promover los derechos humanos y la igualdad, ha expresado su preocupación por el aumento de la hostilidad contra los musulmanes dentro de la aplicación de la ley en Alemania, como se destacó en el estudio. A pesar del compromiso de la Unión Europea con la promoción de una sociedad diversa e inclusiva, estas actitudes preocupantes plantean un desafío a sus valores.

