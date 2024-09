Los agentes de la ley están examinando amenazas en un sitio de votación.

12:15 Correctiv Advierte sobre la Recirculación de Información No Verificada

La red de investigación Correctiv alerta sobre un renovado informe periodístico no verificado que circula nuevamente. Sostiene que marcar la papeleta evita el fraude electoral. Sin embargo, la oficina del Presidente Federal Electoral admitió a Correctiv que los votantes no deben firmar la papeleta. Firmar la papeleta viola la confidencialidad del voto, invalidando toda la papeleta.

11:51 Voigt Mira Hacia "Relaciones de Mayoría Estables"

El candidato premier de la CDU en Turingia, Mario Voigt, ha emitido su voto. Espera que "muchos turingianos, hombres y mujeres, acudan a las urnas y ejerzan su derecho a influir en el futuro de su nación" en su centro de votación en Jena. Voigt también expresó su esperanza en "relaciones de mayoría estables" que faciliten el progreso del estado.

11:25 Sonneberg Informa sobre un Aumento Dramático de Actos de Derecha

Sonneberg es el primer distrito en Alemania administrado por un político de AfD. Desde entonces, activistas han informado sobre amenazas constantes que les han llevado a abandonar sus actividades. Además, se ha informado de un aumento exponencial en el número de agresiones de derecha en el último año. Los expertos asocian este aumento con la administración del distrito de AfD.

10:57 Kretschmer Habla en el Centro de Votación

El primer ministro de Sajonia, Michael Kretschmer, considera esta elección como "probablemente la más importante en 34 años". En su centro de votación en Dresde, agradeció a muchas personas que votaron de manera diferente en el pasado pero que ahora optaron por la "fuerza dominante en el centro burgués", es decir, la Unión Sajona. "Esta tendencia nos ayudará a formar un gobierno que sirva a esta región", agregó Kretschmer. Las últimas encuestas muestran a su CDU empatada con la AfD.

10:30 Ramelow: Wagenknecht "no es una contendiente"

El primer ministro del estado de Turingia, Bodo Ramelow, ve el día de las elecciones como "una fiesta de la democracia" - a pesar de la posibilidad de no ser reelegido. En una entrevista con ntv, el político del Partido de la Izquierda afirmó que no apoya un gobierno de minoría y cuestionó la capacidad del BSW.

09:59 "Sensibilidad Histórica Sesgada" - Historiador Molesto por la Fecha de las Elecciones

El historiador Peter Oliver Loew criticó la fecha de las elecciones estatales en Sajonia y Turingia en el 85º aniversario de la invasión alemana de Polonia en 1939. "Cualquiera que pensara que esta era una fecha adecuada para las elecciones tenía una sensibilidad histórica sesgada", dijo Loew, director del Instituto Germano-Polaco, a Redaktionsnetz Deutschland (RND). Refiriéndose a la AfD, que se clasifica como "extremista de derecha confirmada" por los servicios de inteligencia internos en ambos estados, Loew argumentó que "esto puede llevar a connotaciones desafortunadas, especialmente si, en Dresde y Erfurt, gana un partido whose connection to the Nazi period is anything but clear".

09:30 "Elección Crucial": Todos los Datos para la Elección Estatal de SajoniaAproximadamente 3.3 millones de electores en Sajonia tienen la oportunidad hoy de elegir el grupo que guiará el futuro parlamento estatal de Dresde. La CDU podría perder su estatus como la fuerza más fuerte de Sajonia por primera vez desde 1990. El primer ministro de Sajonia, Michael Kretschmer, describe la elección como "decisiva". "Esto es todo sobre todo".

09:05 Kretschmer Acusa a la Coalición de Tráfico Ligero de "Manejar Desesperadamente Antes de las Elecciones"Es el día de las elecciones en Sajonia y el veredicto es: ¿Continuará el primer ministro Michael Kretschmer la racha de victorias de la CDU en el estado? En una entrevista con ntv, habló sobre su postura en la controversia de los refugiados, la coalición de tráfico ligero y la guerra de Ucrania.

08:46 Todos los Datos para la Elección en TuringiaLlega el día de la decisión: En el corazón de Alemania, la pregunta es quién gobernará el estado federal con sus aproximadamente 2.1 millones de habitantes durante los próximos cinco años. ¿Emergerá la AfD, liderada por el candidato principal Björn Höcke, como la fuerza más fuerte en Turingia?

08:24 Amenaza Potencial para la Democracia a través de la Expansión de la AfDLas encuestas sugieren que la AfD ampliará significativamente su alcance en las próximas elecciones en Sajonia y Turingia. Esto es preocupante para las instituciones democráticas, ya que un grupo de investigación ha destacado. Porque el estado de derecho es menos robusto de lo que la mayoría cree.

08:00 Centros de Votación Abiertos en Turingia y SajoniaSe eligen nuevos parlamentos estatales en Turingia y Sajonia hoy. En las encuestas, la AfD tiene una ventaja notable en Turingia. En Sajonia, la CDU del primer ministro Michael Kretschmer y la AfD están en una competencia ajustada. Se esperan pronósticos con el cierre de los centros de votación a las 6 pm. Las elecciones en los dos estados federales del este de Alemania también son una prueba para la coalición de tráfico ligero en Berlín.

En el reinado de la actual alianza roja-roja-verde, liderada por el Ministro Presidente Bodo Ramelow (Izquierda), en Turingia, las encuestas indican que no hay una mayoría de apoyo. Una posible configuración poselectoral podría involucrar a la CDU, junto con el grupo de Sahra Wagenknecht (BSW) y el SPD. En cuanto a Sajonia, no está claro si la actual coalición de CDU, SPD y Verdes mantendrá una mayoría. Kretschmer no descarta una conexión con el BSW. La Izquierda en Sajonia corre el riesgo de ser expulsada del parlamento. Un destino similar amenaza a los Verdes y el FDP en Turingia.

En la posible configuración poselectoral en Turingia, la CDU podría formar una asociación con el grupo de Sahra Wagenknecht, BSW, y el SPD. En cuanto a Sajonia, el Prime Minister Michael Kretschmer no descarta necesariamente la posibilidad de colaborar con el BSW.

