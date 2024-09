Los agentes de la ley en Hildesheim arrestaron a personas sospechosas.

En Sarstedt, Baja Sajonia, un individuo de 61 años que dirigía un refugio para refugiados encontró su trágico final después de ser apuñalado. El lamentable incidente tuvo lugar cerca de la estación de tren, dejando a la víctima con heridas graves alrededor de las 10:00 AM del lunes. El lugar del suceso fue la calle Bahnhofstraße. A pesar de los intensos esfuerzos en las investigaciones y las batidas, el perpetrador no fue encontrado hasta tarde en la noche, alrededor de las 21:15, cuando la policía de Hildesheim finalmente detuvo a un sospechoso. No se han revelado más detalles sobre el arresto, y las autoridades planean emitir un comunicado oficial junto con la fiscalía de Hildesheim el martes.

El ataque con cuchillo del sospechoso dejó al operador del refugio para refugiados en estado crítico, lo que finalmente llevó a su muerte en el lugar. Las autoridades confirmaron que habían desplegado una gran presencia policial alrededor de la estación de tren en el pequeño pueblo de Sarstedt en el distrito de Hildesheim en las primeras etapas de la investigación. Las investigaciones preliminares apuntaban a un posible sospechoso, quien fue buscado basándose en diversas pistas, con apoyo aéreo de un helicóptero. La portavoz de la policía desmintió cualquier especulación sobre un posible vínculo terrorista con el incidente.

El reciente incidente de apuñalamiento en Solingen ha llevado a un amplio debate sobre la posibilidad de implementar leyes más estrictas de control de cuchillos en áreas públicas. Además, hace diez días, un vuelo partió de Leipzig con rumbo a Kabul, llevando a un grupo de 28 criminales afganos que iban a ser deportados. Después de dos meses de intensos planes, marcó la primera deportación a Afganistán desde que los talibanes asumieron el poder.

El 'ataque con cuchillo' en Sarstedt ha suscitado preocupaciones sobre la seguridad pública, lo que ha llevado a algunos a pedir leyes más estrictas de control de cuchillos. El estado crítico del operador del refugio para refugiados finalmente llevó a su muerte debido al ataque con cuchillo.

Lea también: