- Los agentes de la ley en Bonn reanudan las investigaciones de las últimas décadas.

Después de más de tres décadas, la policía de Bonn vuelve a sumergirse en dos incidentes criminales sin resolver. Ambos se destacarán en el próximo episodio de ZDF "Aktenzeichen XY... ungelöst" el 11 de septiembre de 2024, miércoles. La policía espera obtener nuevas pistas del público que puedan llevar a los sospechosos.

Bebé Encontrado sin Vida Cerca del Rin

Uno de los casos que la policía está revisando es el descubrimiento de un bebé sin vida cerca del Rin en Bonn en 1987. Un transeúnte encontró una bolsa negra con toallas ensangrentadas y el cuerpo sin vida del bebé. Una autopsia reveló que el bebé había muerto por causas externas. Aunque se investigó a mujeres embarazadas que no pudieron probar el parto, no se encontraron pistas sólidas. Ahora, la policía busca información sobre una mujer que se sospecha que dio a luz sin ayuda en el otoño o invierno de 1987.**

La Muerte de Claudia Wilbert

El segundo caso gira en torno a la muerte de Claudia Wilbert, de 17 años, whose body was found in a parking lot close to Bad Münstereifel on March 30, 1979. She was last spotted hopping into a light-colored vehicle with an unidentified man at Rheinbach city park during the night of March 28. Witnesses noted that the man was previously suspected of harassing one of Wilbert's classmates. Initially, the death cause wasn't disclosed in the appeal to the public.**

Revisitando Misterios Helados en Renania del Norte-Westfalia

La policía de Renania del Norte-Westfalia ha estado revisando casos de homicidio y personas desaparecidas de varios años sin resolver, en los que aún hay posibilidades de identificar a los perpetradores, conocidos como "casos fríos". A menudo, utilizan análisis genéticos avanzados y el compromiso del público en sus investigaciones. En los últimos años, esta estrategia ha llevado a la resolución de numerosos casos de homicidio de larga data y a la captura de los delincuentes.**

