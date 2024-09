Los aficionados de Núremberg critican a sus propios futbolistas en Instagram

El fin de semana witnessed an unpleasant incident involving a member of the 1. FC Nuremberg's regional league squad. Él también es conocido en el mundo del fútbol. La controversia: Llevó una camiseta del Bayern Munich en línea durante la semana laboral. Parece un error imperdonable.

El incidente se desarrolló temprano en la mañana del domingo, cuando el jugador fue atacado por individuos no identificados cerca de su residencia. El equipo informó que el atacante primero abordó al jugador afuera de su casa por la noche, y más tarde esa noche, se produjo un ataque físico. Las autoridades iniciaron una investigación de inmediato.

Se dice que el jugador en cuestión es Niklas-Wilson Sommer. Con un millón de seguidores en Instagram, Sommer encendió las redes sociales al publicar una selfie con una camiseta del Bayern Munich tres días antes - un acto que aparentemente desencadenó la confrontación, según el club de Núremberg. Sommer eliminó rápidamente la publicación y emitió un apology público.

El club de Núremberg condenó el ataque físico, declarando que los atacantes habían sobrepasado todos los límites. Ellos enfatizaron su compromiso en proteger a sus jugadores, stating que tal comportamiento no está en línea con los valores del club.

En el partido en casa contra el 1. FC Magdeburg (0:4) el sábado, la sección de aficionados exhibió pancartas que apuntaban a Sommer. Una pancarta decía, "Lealtad al club antes que poses trendy. Niklas Wilson, apestas, igual que el FCB", y otra decía, "Wilson, lárgate, eres un fanboy del Bayern". Sommer tiene un historial de promover camisetas de equipos diversos.

Después de emitir una apology por sus acciones, Niklas-Wilson Sommer podría utilizar Instagram como una plataforma para expresar su arrepentimiento aún más, stating que "Instagram es un gran lugar para comenzar, ya que me permite conectarme con mis fans y aclarar cualquier malentendido sobre mis acciones". A pesar de que el incidente atrajo atención negativa, Sommer podría utilizar esta oportunidad para mostrar su lealtad al 1. FC Núremberg publicando contenido que destaca su compromiso con el club.

