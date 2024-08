"Los aeropuertos alemanes tienen un problema de seguridad"

Activistas de la Generación del último paralizan aeropuertos en cuatro ciudades alemanas. Con cortacéspedes, cortan las vallas y acceden a las pistas. ¿Están demasiado mal asegurados los aeropuertos alemanes? Sí, dice el experto en aviación Heinrich Großbongardt.

Activistas de la Generación del último irrumpieron en cuatro aeropuertos alemanes temprano en la mañana y se pegaron a las pistas. En Colonia/Bonn, las operaciones tuvieron que suspenderse temporalmente. ¿Cómo es posible que sigan sucediendo acciones así?

Simplemente porque los aeropuertos alemanes han descuidado su seguridad exterior durante muchos años. En muchos aeropuertos, la frontera exterior es solo una valla de cadena. Quizás haya algún alambre de púas en la parte superior para evitar que alguien trepe, pero eso no ayuda cuando la gente usa cortacéspedes para cortar la valla y trepar.

¿Tienen los aeropuertos alemanes un problema de seguridad?

Los aeropuertos alemanes ciertamente tienen un problema de seguridad. No puede ser correcto que personas no autorizadas puedan acceder fácilmente a la pista de despegue. Si bien los activistas de la Generación del último son molestos, no son peligrosos. Pero vivimos en tiempos inciertos, y si pienso en terroristas o saboteadores que utilizan esta ruta, es aterrador.

¿Cómo se pueden proteger los aeropuertos de ataques terroristas y actos de sabotaje?

En primer lugar, se necesita una valla hecha de lo que se llama malla doble que no se puede cortar fácilmente. Detrás de ella, debería haber otra valla, creando una especie de zona neutral donde se pueden detener a los intrusos por la policía federal o personal de seguridad. Además, se necesita seguridad electrónica en forma de cámaras y sensores para detectar y informar cualquier intento de manipulación de la valla. Esta combinación ya es un concepto de seguridad probado en la industria.

¿Por qué esto no se utiliza ya en los aeropuertos?

Esto se debe en parte a una falta de conciencia sobre el riesgo, pero por supuesto también hay una renuencia a gastar los fondos significativos necesarios para la implementación. Por ejemplo, una valla así sería muy cara para un aeropuerto como Fráncfort con su frontera exterior de aproximadamente 30 kilómetros de largo. Sin embargo, cada ataque terrorista individual sería mucho más costoso en sus consecuencias.

¿Ve el peligro de ataques terroristas y actos de sabotaje en los aeropuertos alemanes en aumento en este momento?

Acciones como las de la Generación del último o la toma de rehenes en el Aeropuerto de Hamburgo el pasado noviembre muestran al menos cuán vulnerables son nuestros aeropuertos. Por lo tanto, hay una necesidad urgente de acción. No podemos engañarnos a nosotros mismos pensando que estas oportunidades no se explotarán en algún momento.

El gobierno federal ahora quiere obligar a los operadores de aeropuertos a tomar medidas de protección mejores a través de un decreto legal. ¿Es este un primer paso en la dirección correcta?

Este decreto legal especifica simplemente lo que ya está prescrito en la Ley de Seguridad Aérea. Dice que los aeropuertos deben asegurar sus instalaciones contra la intrusión no autorizada. Por lo tanto, es ciertamente una medida correcta. Sin embargo, es lamentable que sea necesario un decreto legal de este tipo en primer lugar.

Otro paso importante es el endurecimiento de las penas en la Ley de Seguridad Aérea. Actualmente, las acciones de la Generación del último se tratan como allanamiento, daño a la valla y possibly coerción. Con el endurecimiento, también se puede imponer prisión por acceso no autorizado a un área del aeropuerto, lo que podría prevenir bloqueos adicionales de antemano.

Las protestas climáticas de la "Generación del último" también tienen importantes implicaciones financieras. ¿Cuán costosas son las acciones para los aeropuertos y las aerolíneas?

Los aeropuertos pierden principalmente las tasas de aterrizaje debido a las pistas bloqueadas, pero esto es solo una pequeña parte. Los que realmente sienten el impacto son las aerolíneas. Cuando se cancelan o desvían muchos vuelos, los costos pueden aumentar rápidamente a decenas de millones.

Mientras tanto, un hombre noruego ha causado revuelo al abordar un avión en el Aeropuerto de Múnich sin billete - y hacerlo durante dos días consecutivos. ¿Cómo están asegurados los interiores de los aeropuertos?

Por supuesto, esto no debería suceder. Por otro lado, uno debe decir realísticamente que hay personas en los controles en el final. No hay un concepto donde no surjan brechas en algún lugar. En general, la seguridad de los terminales funciona bastante bien. El problema mayor es más bien: los pasajeros son revisados en la parte delantera, mientras que la puerta trasera está ampliamente abierta.

Muchos puntos de control de seguridad ahora utilizan escáneres de cuerpo completo en lugar de personal humano. ¿Qué innovaciones técnicas ve usted que se utilizarán en los aeropuertos alemanes en el futuro?

Desde la perspectiva de los pasajeros, un gran fastidio puede eliminarse pronto. Porque los primeros aeropuertos ya están introduciendo escáneres que pueden analizar líquidos. Así que no tengo que desechar mi botella de agua antes del control solo para comprar una nueva después a alto costo. También, las cremas para la piel y el aftershave en el equipaje de mano se reconocen de manera fiable como inofensivos por estos dispositivos. Sin embargo, los escáneres son caros, por lo que una implementación generalizada podría tardar algún tiempo.

Aljoscha Prange habló con Heinrich Großbongardt

