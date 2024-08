Los adolescentes transgénero inician acciones legales contra las autoridades de New Hampshire debido a un estatuto recientemente implementado que restringe su participación en equipos deportivos designados por mujeres.

Dos individuos que se identifican como transgender, junto con sus familias respectivas, iniciaron una acción legal el viernes en contra de las autoridades educativas de New Hampshire, impugnando una ley Recently enacted that restricts them from participating in teams de sports designados para...