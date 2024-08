- Los adolescentes en Internet: Muchos casos de conducta sexual inapropiada

La Plataforma de Protección de Niños y Jóvenes "Jugendschutz".net documentó alrededor de 5,000 incidentes de explotación sexual en línea contra menores y adolescentes en 2023, lo que representa aproximadamente dos tercios de todas las violaciones relacionadas con la protección de la juventud detectadas en el ámbito digital. Esta cifra marca un aumento de 161 casos en comparación con el año anterior, 2022, según la presentación del informe anual en Berlín.

En total, el centro federal y estatal de competencia colaborativo registró 7,645 transgresiones en línea contra la protección de niños y jóvenes, lo que representa un aumento de 282 casos en comparación con 2022. Doce por ciento de estas infracciones se relacionaron con pornografía y contenido explícito sexual, mientras que once por ciento se centró en extremismo político. Sin embargo, se presume ampliamente que el número real de casos es significativamente mayor debido al subreporte.

Stefan Glaser, director de Jugendschutz.net, expresó su preocupación por el creciente riesgo para menores y adolescentes en línea. Este aumento se atribuye no solo al creciente complejo de diferenciar la realidad de la desinformación debido a la inteligencia artificial, sino también al aumento del riesgo de violencia sexual, acoso y extremismo. Además, según Glaser, los proveedores de servicios en línea no están haciendo lo suficiente para proteger a menores y adolescentes. Se informa que no están abordando adecuadamente las violaciones informadas y verificando las credenciales de edad de los usuarios.

Previamente, la comisionada federal para la prevención de abuso de niños, Kerstin Claus, abogó por políticas más estrictas dirigidas a los proveedores de plataformas de video, redes sociales y juegos en línea con funciones de chat. Claus también criticó la aplicación inadecuada de los compromisos existentes.

Durante 2023, Jugendschutz.net informó 3,210 violaciones a los proveedores y los cuerpos de autorregulación. Además, informó directamente 3,582 incidentes a las autoridades debido a la difusión de pornografía infantil y juvenil o peligro inminente para la vida. Para fines de año, aproximadamente el 90 por ciento (6,902) de las infracciones informadas habían sido eliminadas.

Lea también: